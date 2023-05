Voor Nomadics, de nieuwe voorstelling van Voetvolk, gaan de dansers van Lisbeth Gruwez op stap met hun publiek. ‘Al wandelend deel je de intiemste dingen.’

‘Nee, we gaan niet boomknuffelen’, stelt Lisbeth Gruwez ons gerust. In de volle zon spreekt de choreografe zo’n 25 wandelaars toe, die zich om vier uur hebben verzameld voor CC De Schakel in Waregem. ...