Bart De Wever waant zich even Hannibal Lecter

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Blijver (1)

Na een hele lijst afhakers, met Kristof Calvo als recentste, zijn er bij Groen ook Kamerleden die er wel nog graag een bestuursperiode bij doen. Stefaan Van Hecke kreeg maandagavond, na een lange discussie, van de Groen-leden in Oost-Vlaanderen de toestemming om in juni volgend jaar opnieuw naar een zitje in het federaal parlement te dingen. Bij Groen geldt immers de regel dat wie na twee bestuursperiodes wil voortdoen, daarvoor de toestemming moet krijgen van twee derde van de leden uit de provincie. Van Hecke is al sinds 2007 Kamerlid.

Hannibal Lecter (1)

Het gaat weer beter met de longen van N-VA-voorzitter Bart De Wever. In de paasvakantie raakte hij besmet met corona, waardoor hij verstek moest geven voor de Antwerp 10 miles. Covid had hem namelijk de ‘longen van een 70-jarige roker’ gegeven. Intussen lijkt de burgemeester van Antwerpen weer hersteld. ‘Allemaal goed nieuws bij de pneumoloog’, stelt hij zijn volgers op Instagram gerust. ‘Ik mag zelfs al – rustig! – de sport hervatten’.

Blijver (2)

Ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) moest na een eerdere passage in de Senaat en het Europees Parlement een uitzondering vragen. Of zij in juni volgend jaar op een nationale lijst mag staan, was dan weer amper voorwerp van discussie. De Sutter wordt immers hét boegbeeld voor Groen tijdens de komende parlementsverkiezingen.

Hannibal Lecter (2)

Bart De Wever moest om zijn longcapaciteit te testen in een kleine cabine kruipen, bewijst een foto op Instagram. Deze, voor de meeste mensen, claustrofobische ervaring deed hem toch vooral denken aan een bekende filmklassieker over een psychopaat. ‘Toen de cabine dicht ging, waande ik me wel even Hannibal Lecter’, bekende de Antwerpse burgemeester.