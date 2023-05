Koningin Mathilde krijgt eredoctoraat UHasselt voor haar maatschappelijke inzet

De Universiteit Hasselt heeft een eredoctoraat uitgereikt aan koningin Mathilde. Het is honderd jaar geleden dat een koningin het genoegen had om een eredoctoraat in handen te krijgen.

‘Het is een voorrecht voor UHasselt om in dit jubileumjaar waarin we 50 worden de koningin als eredoctor te mogen verwelkomen’, begon rector Bernard Vanheusden de ceremonie. ‘We reiken als UHasselt dit eredoctoraat uit als erkenning voor de manier waarop de koningin een stem geeft aan de grote uitdagingen van onze tijd’, aldus de rector. ‘Of het nu gaat om opvoeding, gelijke onderwijskansen, kinderarmoede, de positie van de vrouw hier en in het globale Zuiden, financiële geletterdheid of mentale gezondheid. De koningin weet in haar publieke rol steeds de juiste woorden te vinden en pertinente problemen aan te kaarten.’

‘Het eredoctoraat dat de Universiteit Hasselt mij vandaag toekent, laat me niet onberoerd’, reageerde koningin Mathilde tijdens haar aanvaardingsspeech. ‘Dat ik deze onderscheiding mag ontvangen voor mijn maatschappelijke bewogenheid maakt dit nog meer bijzonder, want het betekent dat veel mensen erdoor bereikt werden, dat het een verschil maakte en dat er zaken door in beweging werden gezet. Daarom wil ik deze eer graag delen met die mensen die mij hun steun en vertrouwen hebben gegeven.’

Foto: belga

Na de uitreiking van het eredoctoraat nam de koningin nog ruim de tijd om met enkele studenten, professoren en aanwezigen te praten. ‘We stonden hier met behoorlijk veel stress, maar bij de eerste “Hallo” van de koningin vloeide die helemaal weg’, vertellen studenten Alessia Randazzo en Stefanie Bens aan Het Belang van Limburg. ‘Het eredoctoraat is ook dik verdiend’, vinden de vier studenten die met de vorstin praatten. ‘We zijn eigenlijk best geschrokken over waar zij allemaal mee bezig is. Weinig mensen zouden in zo een rol hetzelfde doen.’

Het is nog maar de tweede keer dat een koningin een eredoctoraat krijgt van een universitaire instelling. Enkel koningin Elisabeth had meer dan honderd jaar geleden reeds dit genoegen.

Lees ook