Politiek statement Novak Djokovic veroorzaakt ophef op Roland Garros

De Kosovaarse tennisbond (FTK) bereidt een officiële klacht voor tegen Novak Djokovic na afloop van zijn overwinning in de eerste ronde op Roland Garros. De Servische nummer drie van de wereld schreef maandag op de cameralens de boodschap: ‘Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld.’

‘Als Serviër doet het me pijn wat er in Kosovo gebeurt’, zei Djokovic. ‘Onze mensen zijn uit de gemeenten verdreven. Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië. Ik hoor dat er veel kritiek was op sociale media. Ik weet niet of iemand me zal straffen, maar ik zou het zo weer doen. Ik ben tegen oorlogen en conflicten van welke aard dan ook.’

‘Hij provoceert voortdurend’

Jeton Hadergjonaj, de vicevoorzitter van de Kosovaarse tennisfederatie, zei dat het niet de eerste keer is dat Djokovic zoiets doet en dat hij zal eisen dat de 22-voudige grandslamwinnaar een boete krijgt.

‘Hij provoceert Kosovo voortdurend. Hij zegt dat hij Kosovaarse wortels heeft omdat zijn vader in Kosovo is geboren. Voor zo’n publiek figuur is het echt niet handig om bij dit grote evenement en te midden van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zo’n boodschap af te geven. Morgen sturen we een officieel verzoek bij de internationale tennisfederatie (ITF), de tennisorganisatie ATP en de Franse tennisbond (FFT) om Djokovic aan te klagen.’

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn. Maandag kwam het in het noorden van Kosovo tot spanningen met Servische demonstranten, waarbij tientallen mensen gewond raakten.

'It's the least I could have done' – Novak Djokovic has defended his controversial message, written on a camera lens at the French Open, which claimed 'Kosovo is the heart of Serbia'. pic.twitter.com/gfKuvQsPsV — Guardian sport (@guardian_sport) May 30, 2023

Geen handdruk voor Sabalenka

Zondag was er ook al ophef op het toernooi, omdat de Oekraïense Marta Kostyuk naar aanleiding van de oorlog in haar thuisland weigerde de hand te schudden van haar tegenstandster in de eerste ronde, de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Dat kwam Kostyuk op een fluitconcert van het Franse publiek te staan. Op de US Open vorig seizoen wilde Kostyuk ook al geen handen schudden met een andere Wit-Russin, Victoria Azarenka.

Kostyuk had vooraf aangekondigd Sabalenka niet te zullen groeten, waarop die had verklaard dat het voor haar geen probleem was. ‘Als ze mij haat, is dat OK. Ik kan er niets aan doen.’

Sabalenka had die wedstrijd trouwens afgetekend gewonnen met 6-3 en 6-2.

Sabalenka defeated Kostyuk in the French Open today but she was again denied a handshake by her opponent.



The pair had played previously and the Ukrainian had refused to shake hands with the Belarusian, due to Belarus’ support of Russia's war in Ukraine. pic.twitter.com/ZY8161yrwB — Eurosport (@eurosport) May 28, 2023

De Oekraïense Elina Svitolina vroeg dan weer iedereen in de tenniswereld om zich op de noden van haar land te concentreren in plaats van zich druk te maken over de gevolgen van de oorlog voor de sport. ‘Het Oekraïense volk heeft hulp nodig, maar ik merk dat er op andere zaken gefocust wordt’, vertelde de 28-jarige maandag nadat ze zich voor de tweede ronde geplaatst had. ‘Ik hoor vooral loze woorden, zie lege daden, die niemand vooruit helpen.’

Zelf schonk Svitolina het prijzengeld dat ze aan een toernooizege in Straatsburg verdiende weg. Ze heeft ook haar eigen stichting om haar vaderland te helpen.

