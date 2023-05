Gouverneur Luik activeert provinciaal rampenplan voor brand Hoge Venen

De brand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Gouverneur Hervé Jamar zet nu het provinciaal rampenplan in werking om internationale samenwerking mogelijk te maken.

De brand in de Hoge Venen, nabij de grens met Duitsland, brak maandagavond uit, rond 17.30 uur. Het vuur woedde de hele nacht. In samenspraak met de burgemeester van Eupen heeft de Luikse gouverneur, Hervé Jamar, nu het provinciale rampenplan in werking gezet. Dat moet het mogelijk maken om hulp uit de buurlanden in te schakelen.

Het vuur blijkt moeilijk onder controle te krijgen en er ging al meer dan 50 hectare in vlammen op. Het wordt aangewakkerd door de wind. Even leek het vuur onder controle, maar doordat de wind draaide, flakkerde het verder op. Jamar zal nu een coördinatiecomité bijeenbrengen in Eupen, waar onder meer de brandweer al sinds gisteravond in het geweer is gekomen om de brand te proberen blussen.

Omdat de bron van de brand moeilijk bereikbaar is, besloot de brandweer tot een gecontroleerde brand, meldt GrenzEcho. De vuurzone was vannacht tot een kilometer breed. Dinsdag is een helikopter van de federale politie ingezet om te helpen blussen. Ook dat loopt niet van een leien dakje, omdat de helikopter te ver moet vliegen om water bij te tanken.

Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de bevolking. Eén brandweerman raakte lichtgewond.

DS Video | Brand in de Hoge Venen: ‘Bron van de brand is moeilijk bereikbaar’.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir grijpt de brand in de Hoge Venen aan om op te roepen tot voorzichtigheid in natuurgebieden. ‘Ik vraag met aandrang om geen peuken achter te laten en het rook- en vuurverbod te respecteren.’ Ook afval kan brandgevaar inhouden, waarschuwt het kabinet-Demir nog: een stukje glas kan genoeg zijn om een brand te doen ontstaan.

