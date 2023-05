In vier jaar tijd steeg het aandeel van bestaande huizen met een A-label van 3,8 naar 6,8 procent. Dat komt vooral door renovaties. ‘De vraag naar informatie over verbouwingen is vorig jaar ontploft.’

Tegen 2050 moeten alle huizen in België het hoge energielabel A hebben om mee het land klimaatneutraal te maken. Dat is een hele uitdaging, gezien het verouderde woningbestand. In 2022 had nog 37 procent ...