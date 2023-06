Genieten in het meervoud bij Pluriel: genereuze porties én een open houtvuur

Wat krijg je als twee mensen met een indrukwekkende ervaring een eigen restaurant beginnen? In dit geval: een keuken die nog niet helemaal op niveau staat, maar met genereuze porties prijzen die wel bijzonder scherp zijn, schrijft Bruno Vanspauwen.

PLURIEL Rue de la Colline 58 6890 Libin plurielrestaurant.be





Osteria Francescana in Italië (drie sterren), Taillevent in Frankrijk (twee sterren), Arabelle Meirlaen in België (één ster): chefs pakken graag uit met klinkende namen waar ze vroeger hebben gewerkt of stage hebben gelopen. Maar wat bakken ze ervan als ze plots op eigen benen staan? Loélia Gachadodat en Vadim Poncelet houden kennelijk meer van roosteren boven een open vuur. Dat creëert meteen een gezellige sfeer als ik in hun gerestaureerde boerderij binnenkom, waar ik aan bijna elke tafel Nederlands hoor spreken.

Daar zit het niveau van de prijzen ongetwijfeld voor iets tussen, het lijkt wel alsof de prijsstijgingen Wallonië nog niet bereikt hebben: 48 en 58 euro voor drie en vier gangen. Met daarbovenop de keuze tussen twee gerechten bij het hoofd- en nagerecht. ‘Hoe doen ze het?’ vraagt menig Vlaamse kok zich nu af.

Op de porties wordt bovendien niet beknibbeld, dat blijkt al uit het genereuze voorgerecht: velouté van erwt met in het midden een espuma van gerookte aardappel en schelvis, bestrooid met snippers chorizo en munt. Het chaud-froid-contrast tussen de koele velouté en warme espuma creëert extra plezier.







Intussen heb ik tot mijn spijt vastgesteld dat de wijnkaart middelmatig is. Ik heb als aperitief meteen voor een fles witte wijn gekozen, omdat ik geen aperitiefkaart vertrouw waarop ‘coupe de champagne’ staat zonder dat het champagnehuis erbij vermeld wordt (15 euro). Ook voor de ‘vins aux verres’ gaat men er blijkbaar vanuit dat klanten alleen willen weten of het om ‘blanc’ of ‘rouge’ gaat (van 8 tot 12 euro).

De suprême van parelhoen werd op lage temperatuur gegaard, wellicht te lang, want hij heeft veel van zijn smaak en structuur verloren. Bizar ook dat er een houtvuur staat te branden in de open keuken, terwijl de smaak die je daarvan verwacht niet in het vlees is terug te vinden. Gelukkig zijn er de smaakvolle jus en de lekkere tarte tatin van rood- en witloof. Ik beklaag mij niet dat ik heb gekozen voor het andere gerecht: de omble chevalier*, een nobele zoetwatervis met perfecte cuisson in een beurre-blanc-saus, begeleid door nog krokante asperges, haringkaviaar en zeekraal.







Bij het nagerecht kan er opnieuw gekozen worden: een creatieve variatie op de klassieke dame blanche, versus een ganache van witte chocolade en yuzu in de vorm van een bol omhuld met een knapperig laagje witte chocolade, en binnenin een hart van aardbei en rabarber. Technisch knap gedaan, met een mooie balans tussen zoet en zuur.

Het niveau van de restaurants die dit jonge koppel trots op zijn cv vermeldt, wordt hier niet gehaald. Maar over de verhouding tussen prijs en kwaliteit kan geen enkele Vlaamse klant ontevreden zijn.

OMBLE CHEVALIER Dat dit een vis is uit de zalmfamilie, merk je meteen aan zijn uitzicht en kleur. Hij wordt in het Nederlands trekzalm genoemd, maar ook beekridder of riddervis. Deze zalm komt echter niet uit de zee, maar is een zoetwatervis uit de koude meren en rivieren van noordelijke gebieden (Scandinavië, Schotland, Canada ...). Dichter bij ons komt hij voor in het Alpengebied tussen Frankrijk en Zwitserland, waar hij als een delicatesse wordt beschouwd.



