China lanceert zijn ‘goddelijk schip’

Peking heeft alweer drie astronauten de ruimte ingestuurd. Het land toont zo de VS wat het in zijn mars heeft.

Peking heeft dinsdag drie astronauten naar zijn nu volledig operationele ruimtestation gestuurd. De missie is een onderdeel van de vijfde bemande missie naar de Chinese ruimtepost sinds 2021. De huidige bemanning verbleef de voorbije zes maanden in het ruimtestation. Het ruimtevaartuig Shenzhou-16, of ‘goddelijk schip’, en zijn drie passagiers stegen op in de Gobiwoestijn in het noordwesten van China om 9.31 uur. De aanloop tot het geheel levert enkele opmerkelijke beelden op.



Gui Haichao, Zhu Yangzhu en missieleider Jing Haipeng zwaaien naar het publiek tijdens de vertrekceremonie. Foto: getty

Leerlingen kijken naar een live-uitzending van de lancering. Foto: getty

Foto: afp