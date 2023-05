In het Canadese Halifax, in de oostelijke provincie Nova Scotia, woedt sinds zondag een hevige bosbrand. De brandweer probeert de vlammenzee dinsdag nog steeds onder controle te krijgen. Ondertussen moesten al meer dan 16.000 mensen hun woning ontvluchten.

De burgemeester van Halifax, Mike Savage, spreekt over een ‘ongeziene’ bosbrand. Volgens de burgemeester blijft de situatie er gevaarlijk.

De wind die het vuur had aangewakkerd, keerde maandag van richting en blies de bosbrand weg van de stad. Maar volgens de autoriteiten is dat onvoldoende om het vuur onder controle te krijgen. Alleen regen kan soelaas bieden, maar voorlopig is er nog geen neerslag voorspeld.

Maandag woedden er bosbranden in acht van de dertien provincies in Canada.