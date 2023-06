Eerst was er herbronnen op Bali, toen kwam trouwen in Toscane: elk decennium lijkt zijn buitenlandse droom te hebben, en nu afstandswerken normaal is geworden, kun je gewoon helemaal gaan wonen in Portugal, waar het leven zonovergoten en goedkoop is. Klopt het gevoel dat opvallend veel jonge Belgen naar ginds verhuizen?