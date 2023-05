Nu plots 220 miljoen: alweer nieuw cijfer over kosten consultancy voor Vlaamse overheid

Van 1,5 miljard naar 640 miljoen naar, ditmaal, 220 miljoen euro. Gevraagd naar hoeveel de Vlaamse regering tot nu toe uitgaf aan consultancy, gaf minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele in de Commissie alweer nieuwe cijfers. ‘U probeert de vis te verdrinken in mist. Dat is niet simpel.’