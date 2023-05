Een Bugatti parkeer je niet op straat

De Franse autobouwer Bugatti wil met een nieuwe wolkenkrabber ‘een stukje Franse Rivièra’ naar Dubai brengen. Je hoeft je luxewagen niet eens uit om binnen te komen.

De kans dat u de verzuchtingen deelt die de sportwagenproducent Bugatti aankaart om in Dubai een wolkenkrabber te bouwen, is eerder klein. In een Bugatti-sportwagen is alles afgelikt. De luxueuze en pijlsnelle superauto is piekfijn in orde. ‘De beste materialen, het beste vakmanschap’, klopt het merk zichzelf op de borst. Het gevoel dat gepaard gaat met het rijden in een dergelijke auto is alleen voor enkelingen weggelegd. Uitstappen en dat gevoel kwijtraken, moet dan ook een harde opdoffer zijn.

Maar daar is nu dus een oplossing voor. In samenwerking met het bouwbedrijf Binghatti wordt het Bugatti-gevoel verankerd in penthouses en luxeappartementen. Die worden ingericht zoals een Bugatti-wagen, met de beste materialen ter wereld. De Franse wagenproducent belooft het gevoel van de Franse Rivièra in het hartje van de zakenwijk in Dubai.

Concreet betekent dat: zwembaden, jacuzzi’s, fitnessclubs, cocktailbars en topcatering. Om het Bugatti-gevoel niet kwijt te raken in de lift naar het appartement, komen er autoliften. Zo stapt de klant uit zijn Bugatti om onmiddellijk in een andere Bugatti-omgeving terecht te komen. Bugatti en Binghatti beloven een ‘compromisloos engagement voor excellentie’.

Welk prijskaartje aan de 182 beschikbare residenties zal hangen is nog onduidelijk. Het is de eerste keer dat het merk zich aan een bouwproject waagt. Het volgt daarmee het voorbeeld van andere automerken als Aston Martin en Bentley.

