Pastéis de nata, voor thuisbakkers en onderweggoesting : ‘De crème moet bovenaan glimmend zijn, binnenin smeuïg’

Wie naar Portugal reist, komt vaak terug met zoete herinneringen aan de pastéis de nata: betoverende gebakjes met een romige vulling die perfect contrasteert met het knisperend krokante bladerdeeg. Kun je ze ook zelf maken? Of – voor de iets minder vlijtige lekkerbek – op zijn minst ergens afhalen in de buurt?

‘In Portugal is het een courant ontbijt: twee pastéis, een koffie en de dag is begonnen’, vertelt Loic Henon, één van de twee eigenaars van de Brusselse bakkerij Forcado, die duizenden pasteis per dag bakt. Hij is bereid mij het gedetailleerde procedé te onthullen om de gebakjes te maken. Gewapend met een notitieboekje en een haarnetje begeef ik me naar het atelier. In een bakkersrek staan de zwartgevlekte pastéis af te koelen. Aan de muur hangt een foto van Joaquim Braz de Oliveira, de man met wie het allemaal begon. ‘Joaquim is de vader van mijn zakenpartner, die ook Joaquim heet’, vertelt Loic. ‘Joaquim senior vertrok in de jaren 70 uit Portugal. Na vele jobs in de horeca startte hij zijn eigen Portugese restaurant in Brussel, en uiteindelijk specialiseerde hij zich in wat hem het meest plezier gaf: patisserie. Hij opende een klein winkeltje met pastéis en andere Portugese gebakjes. Ruim dertig jaar later hebben zijn zoon en ik de zaak overgenomen. Ik ben degene die het atelier leidt en Joaquim junior waakt over onze winkels. Ik werkte altijd al graag met mijn handen. Joaquim senior leerde me de geheimen van het vak.’

Intussen staan alle ingrediënten klaar: ik merk op dat er room noch boter op tafel staan. ‘Tijdens de crisis van de jaren 70 zijn haast alle bakkers in Portugal overgeschakeld op melk in plaats van room en op margarine in plaats van boter. Ook de pastéis de Bélem, van de beroemde bakkerij in Lissabon, worden op deze manier gemaakt. Het voordeel van de margarine is bovendien dat je het bladerdeeg in één keer kan maken, je hoeft het niet telkens te laten afkoelen tussen het uitrollen door.’

Wat maakt nu een goed gebakje? ‘De crème moet bovenaan glimmend zijn, binnenin smeuïg en het bladerdeeg krakend krokant’, vat hij samen. Bovendien heeft het gebakje een korte levensduur: ‘Ik vind dat je het ten laatste 36 uur nadat het uit de oven komt, moet opeten. Als je het niet de dag zelf eet, raad ik altijd aan om het even weer op te warmen: vijf minuutjes in een oven van 150 graden is perfect.’ De pastéis in de koelkast stoppen, is absolute heiligschennis. ‘Dan zijn ze om zeep’, stelt Loic. ‘Het bladerdeeg wordt onherroepelijk wak: zelfs even opwarmen in de oven baat niet.’ Specifiek aan het proces is dat het gebakje heel heet wordt gebakken: in het atelier staan speciale Portugese pastéis-ovens die 400 graden halen. Thuis is het dan ook kwestie om je eigen oven zo heet mogelijk te stoken. ‘Zo zorg je ervoor dat het bladerdeeg krokant gebakken is, maar de vulling nog lekker smeuïg blijft.’









VOOR 60 PASTÉIS

Tip vooraf: de vulling en het deeg moeten allebei geruime tijd afkoelen. Je kunt dus het best de dag voor je wil bakken al starten.

Voor de vulling: - 1 liter melk - 1 liter suikersiroop - Schil van ½ onbespoten citroen - 1 kaneelstokje - 125 g bloem - 12 eierdooiers

Voor het deeg: - 900 g bloem - 450 ml koud water - ½ el zout - ½ ei (kluts het ei en weeg de helft af) - 400 g margarine

Ook nodig: - metalen vormpjes om de pastéis in te bakken

BEREIDING 1. Doe voor de vulling 750 melk in een kookpot samen met de schil van de citroen en de kaneelstok. Laat zachtjes aan de kook komen. Doe in een andere kookpot de bloem. Voeg hier 250 ml koude melk aan toe en roer met een houten lepel tot je een gladde pasta hebt. Plaats een zeef bovenop de kookpot en giet de warme melk erin, zodat de citroen en kaneelstok achterblijven in de zeef. Roer nu alles goed door en plaats weer op het vuur. Blijf roeren, zo’n vier minuten, terwijl de vulling zachtjes pruttelt en indikt. Schenk er nu de suikersiroop* bij en roer tot de kleur van de vulling verandert naar een warm beige. Zet de mixer in de pot zodat er zeker geen klonters in zitten: mix zo’n minuut goed door en haal van het vuur. 2. Zet de vulling in de koelkast, idealiter een nacht of minstens vier uur, tot ze volledig is afgekoeld. Maak intussen het bladerdeeg. 3. Doe voor het bladerdeeg de bloem, het zout en het ei in een grote mengkom. Giet het water erbij en meng met de hand tot alles samenkomt. Stort het deeg dan uit op het werkvlak en kneed zo’n 10 minuten met de hand. Gebruik je een keukenrobot met een deeghaak, dan kneed je 4 minuten. Het deeg zal er na het kneden nog vrij droog en hard uitzien. Weersta de drang om verder te kneden, anders krijg je een taai gebakje. Het deeg zal tijdens de rusttijd in de koelkast verder hydrateren en glad en soepel worden. Pak het deeg in plasticfolie in en laat het een nacht rusten in de koelkast. 4. Haal de volgende dag het deeg uit de koelkast. Warm de margarine kort op in de microgolfoven, zodat ze smeerbaar wordt. Bestuif je werkvlak met bloem (gebruik hiervoor een zeef zodat je een dun laagje kan leggen). Rol het deeg uit tot een rechthoek van ongeveer 0,5 cm dik. Smeer met een lange spatel een dun laagje margarine uit over 2/3 van het deeg, laat een rand van zo’n 2 cm vrij van margarine: zo zal het deeg straks goed aan elkaar plakken als je het gaat vouwen. Vouw het deeg nu dicht als een brief in drie delen: eerst klap je de niet besmeerde kant dicht, daarna leg je er het linkse deel van het deeg over. Gebruik een deegrol om het toegevouwen deeg op te rollen en het zo even aan de kant te leggen, zodat jij je werkvlak opnieuw kan bebloemen. Rol het deeg nu opnieuw uit tot dezelfde grootte en herhaal het procedé nog een keer. Als je bij het vouwen bloem aan je deeg ziet hangen, borstel dat er dan af: zo zorg je ervoor dat de laagjes goed aan elkaar plakken. Leg het deeg even aan de kant en bestuif je werkvlak met bloem. Rol het deeg weer uit tot dezelfde dimensies en besmeer het nu volledig met margarine (je hoeft nu ook geen rand meer vrij te houden). Rol het deeg op. Snijd het in twee gelijke plakken. Rol ze elk op tot een lange slang. Wikkel de twee rollen in plasticfolie en koel ze twee uur in de koelkast. 5. Haal als je gaat bakken de vulling uit de koelkast. Verwarm de oven op de hoogste temperatuur. Scheid de eieren (het eiwit gebruiken we niet). Meng de dooiers onder de gekoelde vulling. Doe de vulling in een kan zodat je ze straks makkelijk kan gieten. Snijd nu de rollen deeg in plakjes van zo’n 2 centimeter. Leg elk plakje in een vorm. Duw een gaatje in het midden van het plakje en knijp met je duim naar de zijkant van het vormpje net onder de rand van het deeg: zo krijg je een gootje in het deeg met een dikkere rand bovenaan. Vul de gebakjes tot zo’n 0,5 cm onder de rand met vulling. Bak ze 8 minuten in de hete oven. Laat afkoelen en haal uit de vormpjes. Eet de gebakjes lauw of op kamertemperatuur.

* Suikersiroop De suikersiroop maak je door 1 deel suiker op 1 deel water samen te verhitten en te roeren tot alle suiker is opgelost. Laat afkoelen voor gebruik.

















Pastéis voor als het iets sneller mag gaan Pastéis vragen wel wat tijd en aandacht. Wie daar geen zin in heeft, geven we graag een lijstje mee van bakkers waar je een huisgemaakte versie van deze gebakjes kan vinden.

BRUSSEL Forcado Intussen zijn er al twee winkels van deze bakkerij – en binnenkort opent er een derde in de Dansaertstraat. Het leuke is dat je hier naast de klassieke pastéis – die uitmuntend zijn – ook allerlei variaties kan proeven. Zo vond vader Joaquim het leuk om Belgische smaken te vermengen met de Portugese traditie: denk dan ook aan pastéis met chocolade of speculaas. Charleroise Steenweg 196, 1060 Sint-Gillis Waterloosesteenweg 1210, 1180 Ukkel

LEUVEN Sarah Renson Sarah Renson vult haar patisserietoog met perfecte citroen-meringuetaartjes, goddelijke madeleines en nostalgische bokkenpootjes. Ze bakt ook elke dag een lading kraakverse pastéis, die gulzig gesmaakt worden door haar klanten. Snel zijn is de boodschap. Tiensesteenweg 158, 3000 Leuven

ANTWERPEN Doce Tentação Deze bakker is een van de Portugese zaakjes die zich rond het Antwerpse Sint-Jansplein bevinden. Doce Tentação staat bekend om zijn pastéis, gemoedelijke drukte en vriendelijke bediening. Van Maerlantstraat 29, 2060 Antwerpen

Bloemberen Deze nieuwe bakkerij in Deurne heeft zich in één jaar tijd tot een absolute hotspot weten te kronen. Ze bakken niet alleen geweldig brood, maar maken ook verrassende koffiekoeken en serveren koffie of een glas natuurwijn. Sinds kort bakken ze in het weekend pastéis en ook daar blinken ze in uit: je schuift het best vroeg in de ochtend aan als je er eentje wil bemachtigen. Boekenberglei 284, 2100 Deurne

Lina’s Lina’s verhuisde vorig jaar van het station van Mortsel naar een nieuw pand in hartje 2060. Hier kom je voor het rustieke speltbrood of het sappige huisbrood maar ook voor bijzondere koeken zoals een croissant met za’atar. Ook hun pastéis zijn net een tikje anders: de romige custard wordt opgepept met veel frisse citroen. Muizenstraat 9, 2060 Antwerpen

GENT Bakkerij Bernard Bakker Bernard is een purist. Hij houdt niet van meelverbeteraars of andere toevoegingen: zijn brood is puur natuur. Hij heeft robuuste zuurdesembroden, en is ook fan van delicate pastéis. Elke ochtend vanaf 9 u liggen ze in de bakkerstoog. Brusselsesteenweg 487, 9050 Gent

Beluso Original Bij Beluso Original in Gent wordt de Portugese keuken in al haar facetten gevierd. Je proeft er typische gerechten zoals bacalhau en picanha en er wordt elke dag een lading verse pastéis gebakken, huisgemaakt van krokant bladerdeeg tot romige vulling. Je eet ze ter plaatse met een kopje koffie of kiest er uit om mee naar huis te nemen. Kortrijksepoortstraat 5A, 9000 Gent









