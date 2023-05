Club Brugge staat te koop: Bart Verhaeghe en andere aandeelhouders willen club gedeeltelijk of helemaal verkopen

Club Brugge staat te koop. Bart Verhaeghe en een groep van andere aandeelhouders zouden de club gedeeltelijk of zelfs helemaal willen verkopen. Dat staat te lezen in een prospectus die de club heeft rondgestuurd naar mogelijke overnemers uit de financiële wereld.

‘De voetbalwereld is snel in verandering. Bij Club Brugge bereiden we ons al jaren voor op de toekomst en bekijken we alle mogelijke opportuniteiten die ons Belgisch marktleiderschap duurzaam kunnen versterken en de toekomst van de club verzekeren’, reageert men bij Club Brugge. ‘De veranderingen in de Europese competities en de voorbereiding van de bouw van ons nieuw stadion versterken die ambitie. Er is een algemeen bekende grote interesse in Europese football assets met betrekking tot clubs, leagues en mediarechten, en Club is daarin een interessante partij. Het getuigt van goed bestuur om je voor te bereiden op de toekomst en dat is exact wat we nu aan het doen zijn. Samen met Raine Group bekijken we strategisch wat de beste opportuniteiten in de markt zijn. Voorlopig is er nog niets concreet.’

Vorig jaar werd nog een beursgang aangekondigd, maar die werd ‘voor onbepaalde tijd’ uitgesteld. ‘Marktomstandigheden’, meldde de club daarover, een gebrek aan belangstelling bij de belegger, viel vooral te horen.

Bart Verhaeghe bezit, samen met ceo Vincent Mannaert, Jan Boone (ceo van Lotus) en Peter Vanhecke (ceo van Castel Capital), 71,89 procent van de aandelen van Club Brugge. Deze zitten gebundeld in nv Grizzly Sports. In 2021 kwam 23,26 procent van de aandelen al in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital.

Verhaeghe is sinds 2011 de voorzitter van Club Brugge. Een jaar later voerde hij de wijziging door van een vzw naar een nv en werd hij eigenaar.

Sinds het aantreden van Verhaeghe behaalde Club Brugge vijf landstitels (2016, 2018, 2020, 2021 en 2022) en een Beker van België (2015). Vorig najaar plaatste de club zich voor het eerst voor de tweede ronde van de Champions League. In de competitie eindigt blauw-zwart na een turbulent seizoen op de vierde plaats.

