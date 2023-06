Hotel Macedo, of hoe oud meubilair en krakende vloeren toch mateloos kunnen charmeren

Het massatoerisme ontduiken in een bloeiende grootstad, hoe doe je dat? Ringo Gomez-Jorge zocht een oldskool, authentieke plek in Lissabon en vond een tweehonderd jaar oud pand, met een charmante gastvrouw.



WAT?

Platforms zoals Airbnb bulken van de kant-en-klare, ongezellige verblijven op maat van het massatoerisme. Hotel Macedo is dat allerminst: hier lijk je een huiselijke kangoeroewoning te betreden. Dat het een hotel is, staat niet op de gevel en je moet even whatsappen om je aan te melden. Vervolgens word je binnengeleid door Barbara, een Poolse vrouw die je zo je levensverhaal zou toevertrouwen. Het hotel zelf is een en al authenticiteit. Lees: oude parketvloeren in smalle gangen, vele kleine kamers, hoge plafonds, antiek meubilair dat eveneens meer dan tweehonderd jaar oud is en heel wat vergane glorie.



WAAR?

In Lissabon. Voor wie er nog nooit geweest is: de stad houdt het midden tussen Milaan en Barcelona. Charmant, met een levendige gastronomie, maar ook een ruw kantje. Het hotel ligt vlak bij metrohalte Intendente, ten noorden van het centrum. Daar neem je de Groene Lijn, die je in enkele minuten naar het centrum brengt. Wandelen kan ook. Na een kwartiertje zit je al in het bruisende gedeelte van de stad. Intendente zelf is een rustige, diverse buurt met om de hoek uitgaansgelegenheid voor jongeren. Het hotel kijkt uit op een kerk met parkje. Vlakbij ligt het pleintje Largo do Intendente, met enkele gezellige bars.











WAAROM?

De kamers van dit hotel zijn bijzonder sober, met oud meubilair en krakende vloeren. Er is een gemeenschappelijke keuken en badkamer per verdieping, die voelen net als de kamers wat sjofel aan. Gebricoleerd, maar mooi. De keuken is voorzien van een typisch Zuid-Europees miniterras. Sommige plaatsen hebben een ziel. Dit is zo’n plaats.



WAAROM NIET?

Dit is geen luxehotel. Zoek je blinkende lavabo’s en een zwembad, dan kun je beter iets anders boeken. Dit hotel biedt het goeie oude backpackersgevoel, maar dan zonder de geur van zweetvoeten en zonder luide toeristen. De accomodaties zijn beperkt en de plek baadt in vergane glorie, maar daar houd ik van. Verder is het raam met zicht op straat van enkel glas en sluit het niet goed, dus het straatlawaai moet je erbij nemen.





EN WAAROM DAN WEER WEL?

Gastvrouw Barbara! Zelden zal je op zo’n hartelijke manier ontvangen worden. Met een koffietje op het kleine terras aan de keuken, terwijl je kousen aan de wasdraad hangen. Zon op je snoet. Dit is reizen.



WAT MAG DAT KOSTEN?

Voor drie nachten betaalden wij 210 euro. Wellicht is dit een van de goedkopere plekken in deze rubriek.

Rua Palmira 44A,

1170-218, Lissabon,

macedo.tripcombined.com

