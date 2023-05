Proces aanslagen Zaventem: procureur vraagt voor vier slachtoffers herkwalificatie naar terroristische moord

Federaal procureur Paule Somers heeft gevraagd om voor vier slachtoffers de aanklacht te herkwalificeren van poging tot moord naar moord in terroristische context. De slachtoffers overleden in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016.

Negen van de tien beschuldigden staan terecht voor moord in terroristische context op de 32 slachtoffers die omkwamen bij de aanslagen of onmiddellijk daarna, én voor poging tot moord in terroristische context op 529 slachtoffers in Zaventem en 166 in Maalbeek.

In de maanden en jaren nadien overleden nog een tiental slachtoffers. Laurence Massart, voorzitter van de assisenzaak, vroeg om de omstandigheden van hun overlijden na te gaan om te zien of er een verband was met de aanslagen. Voor vier van hen vraagt procureur Somers nu de herkwalificatie van poging tot moord naar moord. Somers vroeg om hiervoor een subsidiaire vraag op te nemen bij de beraadslaging.

Eerder zei slachtofferorganisatie V-Europe al dat ze overwoog om de kwalificatie voor twee van hen aan te vragen. Een slachtoffer leed aan zware oorsuizingen en ontnam zichzelf van het leven, een ander slachtoffer liet euthanasie uitvoeren vanwege ondraaglijk psychisch leiden. Ze leed aan het posttraumatisch stresssyndroom.

Advocate Sanne De Clerck, die V-Europe vertegenwoordigt, zei dat zo een causale link gelegd wordt tussen de aanslagen en het overlijden van de vier slachtoffers. De advocate kondigde aan dat ze volgende week, als het aan de burgerlijke partijen is om te pleiten, zal terugkomen op de kwestie van de herkwalificatie. Dat nu uiteindelijk toch beslist is om de herkwalificatie te vragen, komt ‘omdat uit de medische verslagen bleek dat daarvoor voldoende basis is’.

Lees ook