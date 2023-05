De dissidente kunstenaar die uitblonk in milde ironie

Ilya Kabakov, die op 90-jarige leeftijd overleed, begon als illustrator van kinderboeken in dienst van de staat. Met installaties die het dagelijkse leven in het Sovjettijdperk hekelden, groeide hij uit tot een ster in de internationale kunstwereld.

Ilya Kabakov werd geboren in Dnipro, in het oosten van Oekraïne en volgde een opleiding grafische kunst in Sint-Petersburg en Moskou. Naast zijn job als illustrator begon hij ook zelf te schilderen.

In de jaren 60 werkte hij zich in de kijker als een van dé vertegenwoordigers van de niet-officiële Sovjetkunst en voorman van het ‘Moskou conceptualisme’. Deze groep avant-gardekunstenaars, die ondergronds ging en officieel geen toelating had om haar werk te presenteren, koos voor een mix van popart en conceptuele kunst. Geregeld kwam ze bijeen in het atelier van Kabakov.

Zelf tekende en schilderde hij, maar daarnaast begon hij ook te experimenteren met installaties op kamerformaat. Ironische commentaren op het leven in de Sovjet-Unie, dat gebukt ging onder bureaucratie, doken steeds nadrukkelijker op.

Eind de jaren 80, tijdens de Gorbatsjov-jaren, verzachtte het politieke en culturele klimaat. Na een tentoonstelling in Graz, waarvoor hij een uitreisvisum bemachtigd had, keerde Kabakov in 1988 niet meer terug naar Moskou. Al snel verhuisde de dissidente kunstenaar naar New York, met Long Island als thuisbasis. Met zijn derde vrouw Emilia vormde hij een artistiek koppel dat steeds vaker als duo opereerde.

‘Fallen sky’ op het strand van Nieuwpoort. Foto: belga

Geliefd door Jan Hoet

Met hun totaalinstallaties en maquettes, gebaseerd op de Russische visuele cultuur en gedrenkt in milde ironie, groeiden de Kabakovs in geen tijd uit tot graag geziene gasten in het internationale kunstcircuit. Ze werden uitgenodigd voor groepsshows en kregen openbare opdrachten.

Bij ons was museumdirecteur Jan Hoet een fan van de speelse en absurdistische maatschappijkritiek die dit oeuvre typeerde. Hij selecteerde Kabakov voor zijn Documenta in 1992. Die Toilette, dat later in de collectie van het Smak belandde, stelde een typisch Russische huiskamer voor die uitmondt in een latrine. Een niet mis te verstaan beeld van een samenleving die letterlijk in de shit zit. Ook het Muhka bezit werken. Zoals In the closet (1998): een soort bezemkast, ingericht als een schuiloord waar de jonge kunstenaar kon lezen en dromen.

In de jaren na de val van de Sovjet-Unie veranderden de toon en de thematiek. De utopie nam het over, de milde maatschappijkritiek ruimde plaats voor spirituele verhalen met veel symboliek en mythische verwijzingen. Ook de sprookjesachtige vormentaal en zachte melancholie uit Kabakovs vroegste werk doken weer op.

Hoewel Kabakov kon tentoonstellen in het Russische paviljoen op de Biënnale van Venetië in 1993, bleef zijn relatie met het nieuwe Rusland lange tijd moeizaam. Pas met de steun van Russische oligarchen keerde hij in 2004 terug, met een tentoonstelling in de Hermitage. In 2018 was er de overzichtstentoonstelling Not everyone will be taken into the future, die na Tate Modern ook naar Moskou en Sint-Petersburg reisde.

Lees ook