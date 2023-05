Serviërs betogen opnieuw in het noorden van Kosovo, daags na de zware rellen tussen Serviërs en een vredesmacht onder leiding van de Navo. Daarbij vielen tientallen gewonden.

Troepen van de door de Navo geleide vredesmacht (KFOR) beveiligen een stadhuis in Zvecan, en dat is nodig, een dag nadat Servische protesten waren uitgemond in rellen. Het was het zwaarste geval van geweld in jaren in de Kosovaarse regio. Dinsdag zijn er opnieuw manifestaties op til in het noorden van Kosovo. De Serviërs probeerden te voorkomen dat recent aangestelde etnisch-Albanese burgemeesters de stadhuizen bereikten in steden waar voornamelijk Serviërs wonen. Eerder hadden ze de lokale verkiezingen in april al geboycot en de resultaten ongeldig verklaard.

Voor de tussenkomst van de vredestroepen gebruikte de Kosovaarse politie, die voornamelijk uit etnische Albanezen bestaat, al pepperspray als antwoord op het traangas dat door de protestanten gebruikt werd om de stadhuizen te omsingelen.

‘We zullen geen Servische pogroms tolereren’, sprak de Servische premier Aleksandar Vucic, maar hij riep ook op om rustig te blijven, nadat 50 Serviërs en 30 Navo-soldaten gewond waren geraakt bij de protesten op maandag. ‘Ik smeek de Serviërs in Kosovo om de confrontatie met de Navo niet aan te gaan.’ Vucic beloofde opnieuw om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen.

De Serviërs zijn met 120.000 een etnische minderheid in Kosovo dat in totaal 1,8 miljoen inwoners telt. Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 de onafhankelijkheid uit. Servië heeft die nooit erkend. Het conflict bemoeilijkt het proces voor beide landen om deel te worden van de EU.

Lees ook