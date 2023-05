Bondsparket wil twee matchen schorsing voor Union-speler Senne Lynen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagochtend twee wedstrijden effectieve schorsing en 2.000 euro boete gevraagd voor Senne Lynen (Union). Die werd zondag van het veld gestuurd na een overdreven agressieve tackle op Antwerp-speler Jurgen Ekkelenkamp.

Het was in de 57ste minuut dat Lynen langs achteren te hard inging op Ekkelenkamp. Een tackle die bedoeld was voor de bal, raakte alleen de enkel/de zijkant van het been van de Nederlander. Scheidsrechter Erik Lambrechts schreef in zijn verslag dat de ‘fysieke integriteit’ van Ekkelenkamp in gevaar was.

Als Union niet akkoord gaat, moeten club en speler dinsdagmiddag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verschijnen. Komend weekend staat de laatste speeldag in de Champions’ Play-off op het programma. Zondagavond ontvangt Union uittredend kampioen Club Brugge, terwijl leider Antwerp op bezoek gaat bij Racing Genk. Union is enkel kampioen als het zelf wint tegen Club en als Antwerp dan niet wint tegen Genk.

Mogelijke scenario’s Antwerp is kampioen Als het volgende week wint in Genk Als het gelijk speelt in Genk terwijl Union niet wint van Club Brugge. Union is kampioen Als het volgende week wint van Club Brugge terwijl Antwerp niet wint van Genk. Genk is kampioen Als het volgende week wint van Antwerp en Union dat niet doet tegen Club Brugge.

