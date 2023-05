Zwembaden die sluiten, een tekort aan redders en schoolzwemmen dat onder druk staat: in een open brief luidt de zwem­sector de alarmbel. ‘Leren zwemmen zou een basisrecht moeten zijn’, zegt ook zwemster Brigitte Becue.

In Antwerpen staan liefhebbers van een plons in de buitenlucht op hun achterste poten. Door een gebrek aan redders besliste het stadsbestuur om fors te snoeien in de openingsuren van de openluchtbaden ...