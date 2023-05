Fluogroen Canal Grande is ongevaarlijk

De kleurstof die een deel van het Canal Grande in Venetië groen kleurde, was fluoresceïne.

Het groene water in het beroemde Canal Grande in Venetië is niet gevaarlijk. Dat meldt de regionale president Luca Zaia op Twitter. Het water bij de Rialtobrug kleurde zondag plotseling fluorescerend groen. De politie stelde een onderzoek in.

Volgens het regionale agentschap voor milieupreventie en -bescherming wordt de kleur veroorzaakt door fluoresceïne, een kleurstof die gebruikt wordt bij onder meer waterinspecties en onderzoeken in grotten. Het is niet duidelijk wie de kleurstof aan het water heeft toegevoegd. Zaia hekelt in zijn bericht dat Venetië een ‘podium voor activisme’ is geworden.

De politie onderzoekt of het om een actie van klimaatactivisten gaat, bericht de lokale krant La Nuova Venezia. Eerder deze maand kleurde een klimaatgroep het water in de Trevifontein in Rome zwart. Die actie werd echter meteen opgeëist.

Het is niet de eerste keer dat het Canal Grande groen kleurt. In 1968 gebeurde dat voor het eerst, tijdens de Biënnale voor hedendaagse kunst. De verantwoordelijke was toen de Argentijnse kunstenaar Nicolas Garcia Uriburu. Hij vroeg met zijn actie aandacht voor ecologisch bewustzijn.