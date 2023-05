Brand in Hoge Venen woedt nog altijd voort: al 170 hectare in de as gelegd

De brand in de Hoge Venen, die maandag uitbrak, heeft al 170 hectaren natuurgebied in de as gelegd. Dat meldt de Duitstalige radiozender BRF.

In de Hoge Venen, nabij de grens met Duitsland, is maandag rond 17.30 uur brand uitgebroken. Het vuur heeft de hele nacht door gewoed. Het getroffen gebied beslaat al 170 hectare, terwijl maandag de zwaarste prognose over 100 hectaren sprak. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind.

Omdat de bron van de brand bij Entenpfuhl moeilijk bereikbaar is, besloot de brandweer tot een gecontroleerde brand, meldt GrenzEcho. De vuurzone was vannacht tot een kilometer breed. Dinsdag wordt een blushelikopter ingezet, kondigt de brandweercommandant aan. ‘Het gaat nog wel even duren voor het vuur gedoofd is’, schrijft de commandant op Facebook.

Meer dan honderd brandweerlui zijn ter plaatse. Rond 20 uur maandag heeft de Belgische brandweer de versterking gevraagd van collega’s uit het Duitse Aken en van de civiele bescherming. Er zijn verschillende tankwagens ter plaatse. Water moet zowat 5 kilometer verderop worden gezocht, nabij Eupen.

De hulpdiensten gaan ervan uit dat onvoorzichtige wandelaars de brand veroorzaakt hebben. De Hoge Venen zijn momenteel kurkdroog. Het verse gras is er nog niet op volle kracht, en het oude verdroogde gras ‘brandt als tondel’, zo beschrijft een verslaggever van de Duitse omroep WDR de brand. Omdat de bodem van het hoogveen erg nat is, blijft het vuur aan de oppervlakte, en zou de brand, nog volgens WDR, geen ecologische ramp zijn.

Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de bevolking. Eén brandweerman raakte lichtgewond.

