Ook werkweek start overwegend zonnig

We verwachten dinsdag meer wolkenvelden over het noorden en het westen van het land. In het centrum en vooral over het zuidelijk deel van België blijft het de hele dag overwegend zonnig.

We halen maxima van 14 graden aan zee, rond 19 graden in het centrum tot lokaal 23 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.

Er waait aanhoudend een matige noordoostenwind. Aan de kust wordt de noordoostenwind stilaan vrij krachtig uit noordnoordoost met rukwinden tot 55 km/uur.

Dinsdagavond zijn er hier en daar nog wat lage wolken aanwezig over het westen en het noorden, al wordt het ook daar helder tot lichtbewolkt. De minima zakken naar 6 tot 12 graden. Er waait een matige en aan de kust aanvankelijk nog een vrij krachtige noordoostenwind.

Woensdag is het opnieuw zonnig en schommelen de maxima van 18 graden aan zee tot 23 à 24 graden in vele streken in het binnenland. Er staat een matige noordoostenwind. Aan zee wordt de wind vrij krachtig uit noordnoordoost.