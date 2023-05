Vandaag zijn er wolkenvelden in de ochtend, maar de zon is er ook. De wolken verdwijnen nadien even, maar na de middag bereikt een zwakke storing ons vanuit het noorden en nemen de wolken weer toe. In het zuiden van het land blijft het zonnig. Er wordt geen neerslag verwacht en de maxima liggen rond 19 graden. Aan de kust is het een graad of 14, met kans op zeemist.