VS dan toch geen wanbetaler, na compromis tussen Biden en Republikeinen

De Amerikaanse president Joe Biden en de ­Republikeinen hebben zaterdag een compromis ­bereikt over het schuldenplafond. Een crisis die tot een wereldrecessie kon ­leiden, is daarmee afgewend.

Met de klippen al in zicht, heeft de Amerikaanse overheid toch een oplossing gevonden voor het probleem met het schuldenplafond. Dat is de zelfopgelegde limiet van het bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen om aan al haar financiële verplichtingen te voldoen.

Het schuldenplafond wordt normaal routineus verhoogd wanneer dat nodig is. Niet zo dit jaar: net als in 2011 zette een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden president Joe Biden het mes op de keel: voer zeer zware besparingen door, of anders keuren wij de verhoging van het plafond niet goed en zijn de Verenigde Staten als wanbetaler de risee van de hele wereld. Barack Obama moest in 2011 plooien. Dat was een domper op zijn beleid, omdat hij in de volgende jaren zware besparingen op de uitgaven moest slikken.

De Republikeinen probeerden hetzelfde met Biden. Het was stilaan een kwestie van weken voor de VS tegen het plafond zouden stootten en niet langer aan hun financiële verplichtingen zouden voldoen. Dat zou tot een cascade van instortend vertrouwen leiden, met zware gevolgen voor de wereld­economie.

Maar zaterdag kwamen Biden en Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis, toch tot een akkoord. Specialisten juichen de deal toe. De toegevingen die Biden heeft moeten doen, vallen mee. De besparingen op de uitgaven gaan slechts over twee en niet over tien jaar zoals in 2011, en vallen mee in omvang.

Opgeluchte beurzen

Het gaat onder meer over besparingen in de kinderzorg en striktere voorwaarden voor wie in aanmerking komt voor voedselbonnen. ­Biden wist zijn subsidies voor hernieuwbare energie en verlichting van de loodzware afbetalingen van studieleningen veilig te stellen.

Een specialist van kredietbeoordelaar Moody’s berekende in The New York Times dat het statuut van wanbetaler de VS 7 miljoen jobs ­gekost zou hebben. De besparingen zoals de Republikeinen die eisten, zouden een verlies van 2,6 miljoen jobs hebben betekend. De huidige deal zou neerkomen op een verlies van 120.000 jobs.

Het compromis moet nu ­worden goedgekeurd door beide kamers van het Congres. Verwacht wordt dat de linkervleugel van de Democraten nog zal protesteren tegen de toegevingen. De rechtervleugel van de Republikeinen zal allicht vinden dat McCarthy te weinig besparingen uit de brand heeft kunnen slepen. Toch is de algemene verwachting dat de deal vlot goed­gekeurd zal worden. De beurzen reageerden opgelucht.

