Er verhuisden nooit meer Brusselaars naar Vlaanderen

Vorig jaar verkasten 24.165 Brusselaars naar Vlaanderen. Dat is een record. Zo blijkt uit cijfers van de vastgoedorganisatie CIB Vlaanderen.

73.519 mensen gingen vorig jaar in een ander gewest wonen. Nooit eerder verhuisden meer inwoners tussen de gewesten onderling. Bij meer dan de helft van hen gaat het om verhuizingen vanuit Brussel naar Vlaanderen of Wallonië. Dat schrijft CIB Vlaanderen, Confederatie van Immobiliënberoepen, op haar website. De vastgoedorganisatie baseert haar analyse op de jaarlijkse cijfers van de FOD Binnenlandse zaken.

24.165 mensen ruilden een woonplaats in Brussel voor een in Vlaanderen. Dat is een record. Maar het komt niet onverwachts. De trend zet zich al tien jaar op rij door, en voor 2023 wordt een nog hoger cijfer verwacht. Het gaat zowel om huurders als om eigenaars.

Volgens de onderzoekers spelen de woningprijzen een doorslaggevende rol, net zoals de vastgoedfiscaliteit (de registratierechten vooral). Maar ze wijzen toch vooral naar de energiecrisis. Het gros van de Brusselse woningen is immers gebouwd voor de jaren 1960, en dertig procent is niet geïsoleerd en haalt de slechts mogelijke EPC-score. Twee op de drie Brusselse woningen heeft energielabel E, F of G.

Daarnaast wijzen ze ook naar het onderwijs en het gebrek aan plaats voor Nederlandstaligen in het Brusselse onderwijs.

Lees ook