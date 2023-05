Europa, zo romantisch

De hashtag #Europecore is trending op Tiktok en Instagram. Maar wat is Europecore? En is het wel iets nieuws?

Josephine Dapaah

Ik ga op reis en ik neem mee: een onrealistisch ver­langen naar een onbestaande Europese idylle, zoals alleen Amerikanen dat kunnen verzinnen. Wat vorige zomer nog #Europeanstyle was, heet dit jaar #Europecore. Een andere noemer, voor hetzelfde concept. ‘Wat neem je mee op vakantie naar Europa?’ of ‘tien essentiële items voor een geslaagde trip naar Europa’: wie denkt praktische reistips te kunnen scoren op Tiktok en Instagram, zal van een kale reis thuiskomen. Met Europecore is de ­romantisering van Europa terug van nooit weggeweest.

De filmpjes achter deze trending hashtags verbeelden vooral een idee van de Oude Wereld, waar alles klein, schattig, chic en authentiek is. ‘Het zijn kasseiwegen, dus geen hakken’, waarschuwt tiktokker Abbey Sadleir haar volgers. Welkom in een wereld waar asfalt nog moet worden uit­gevonden. Een wereld waarin de zon altijd schijnt en ­Europeanen de godganse dag met een glas wijn in de hand lopen te palaveren over hun onbezorgde leventje. Die zo­genaamd Europese kledingstijl waaraan de makers refereren, doet verdacht veel denken aan een mediterraanse ­zomergarderobe van strakke jurken, losse maxi­rokken, linnen shorts en zijden sjaaltjes. Alsof ­Europa niet verder reikt dan Spanje, Griekenland, Italië en Zuid-Frankrijk. En dat heeft heus niet alleen te maken met de azuurblauwe kustlijnen.

Vermomd als stijlgids weerspiegelt Europecore, net als cottagecore en alpinecore, een behoefte aan escapisme. Een virtuele vluchtroute uit het alledaagse bestaan in een wereld vol onzekerheden. ‘Hoewel het sociopolitieke klimaat overal wankelt, heeft deze trend zeker te maken met een verlangen om te ontsnappen aan de realiteit van wat er in de Verenigde Staten gebeurt’, zegt Larissa Gargaro, trendwacher bij Meta. En zo lijkt een historisch en cultureel rijk continent zoals Europa symbool te worden voor een zorgeloze gemoedstoestand, die misschien alleen op postkaartjes en Tiktokvideos bestaat.