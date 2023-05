Ze werd bekend als Dana van het Canvas-programma De weekenden. Dana Koscijanczuk toonde er ongegeneerd hoe sociale isolatie en eenzaamheid voelen en probeerde er iets aan te doen. Hoe gaat het nu met haar?

Hoe gaat het met ons? En met u? Universiteit Antwerpen zocht het uit in een internationaal onderzoek. Wij verwerkten hun vragen in een zelftest. En we brengen een reeks van vijf verhalen over psychisch ...