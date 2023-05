Nobelprijswinnaar Harald zur Hausen overleden

Dat het papillomavirus kanker aan de baarmoederhals kan veroorzaken was een ontdekking van Harald zur Hausen. De Duitse onderzoeker overleed op zijn 87ste.

De gerenommeerde Duitse kankeronderzoeker en Nobelprijswinnaar Harald zur Hausen is zondag op 87-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt het onderzoekscentrum dat hij 20 jaar leidde, het Duitse Kankerinstituut (DKFZ) in Heidelberg. Harald zur Hausen won in 2008 de Nobelprijs geneeskunde voor zijn onderzoek naar virussen die kanker aan de baarmoederhals veroorzaken. Daarmee zette hij het papillomavirus op de kaart. Het onderzoek leverde een vaccin tegen baarmoederhalskanker op.

Het was geen voor de hand liggende ontdekking. Tegen het gevestigde denken in wees hij een virus aan als oorzaak van baarmoederhalskanker. Het leidde tot screeningsprogramma’s (’uitstrijkjes’) en baarmoederhalskankervaccins.

HPV is een virus dat veel voorkomt en een klein aantal types kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Die types kunnen via seksueel contact overgedragen worden. Hoewel de meeste infecties meestal vanzelf verdwijnen, veroorzaken twee types ongeveer zeventig procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

