De uitspraak die wringt: is dit nu ‘justice voor Sanda’?

De uitspraak in het proces tegen de Reuzegommers die verantwoordelijk waren voor de dood van Sanda Dia zindert nog na. Op sociale media valt meer dan één keer de term ‘klassenjustitie’ en zaterdag nog kwamen een honderdtal mensen samen op de Groenplaats van Antwerpen om te protesteren tegen wat zij een ‘erg mild’ vonnis noemen. Was dit nu ‘Justice for Sanda’ bijna vijf jaar na zijn overlijden?





