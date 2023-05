Recensie ‘Succession’: de familie Roy was onuitstaanbaar, maar we zullen ze missen

Succession eindigt op een hoogtepunt. Het afsluitende seizoen was Shakespeareaanse televisie van topniveau.

Karsten Lemmens Redacteur Media

Waarschuwing: deze recensie blikt terug op het laatste seizoen van ‘Succession’ en bespreekt belangrijke plotwendingen.

Shiv vat het mooi samen in de allerlaatste aflevering van Succession. ‘Ik hou van je, maar ik kan je niet uitstaan’, zegt ze tegen haar broer Kendall. Dat geldt eigenlijk voor alle leden van de Roys, een machtige, ultra­rijke familie aan het hoofd een conservatief Amerikaans media-imperium. Diep in hun koude harten zien ze elkaar graag, maar ze maken elkaar kapot en zijn tegelijk meester en slachtoffer van hun harde lot. Meester, omdat hun valse plannen, ingegeven door afgunst en zelfoverschatting, hun handelingen sturen. Slachtoffer, omdat zij gebroken mensen zijn, door de liefdeloze wereld die hun ­tirannieke vader voor hen heeft gecreëerd.

De schrijvers tonen in het begin van dit laatste seizoen lef door die vader, Logan Roy, (spoiler!) te ­laten sterven. Daardoor kan het gros van het seizoen over de afwikkeling gaan. Iedereen aast op de troon met een dolk in de hand. Door de gelaagdheid van de personages zijn de motieven vaak diffuus. Ze worden verscheurd door constante twijfels. Als kijker zit je mee op die achtbaan, en ben je een speelbal van hun emoties.

Succession is op en top Shakespeare. De vraag wie op de troon zal eindigen, was drie seizoenen lang de rode draad, maar Logans dood maakt ze plots veel urgenter. Dit is King Lear anno 2023.

Tegelijk zien we hoe Logans familieleden omgaan met rouw. Wat doet het met de gebroken kinderen wanneer die brute, traumatiserende vader wegvalt? En wat moeten ze met de wetenschap dat ze in zijn ogen nooit voldeden? ‘Ik hou van jullie, maar jullie zijn geen serieuze mensen’, was een van de laatste dingen die hij zei. Beenhard, maar Logan had gelijk. Geen van hen heeft in zich wat ­nodig is om aan de top te staan.

Succession is een dramareeks die zich afspeelt bij ultrarijken, de 0,1 procent. Wealth porn, leek het. Maar het geniale is dat die ­wereld nooit los staat van de onze. Ze toont hoe de handel en wandel van de elite impact heeft op het leven van ons allen.

Dat wordt op briljante wijze getoond in de presidentsverkiezing in het laatste seizoen, waarin de Roys met hun tv-zender een extreemrechtse kandidaat vooruit stuwen. De rellen die erop volgen, Kendalls assistente die ontslag neemt, zijn ex-vrouw die wegvlucht met de kinderen ...: de handelingen van de Roys hebben rechtstreeks impact op de levens van gewone stervelingen. Die verhaallijn houdt het verscheurde Amerika, post-Trump, een pijnlijke spiegel voor.

Succession was van begin af aan een kwaliteitsreeks. In dit laatste seizoen bokst ze echter in een heel andere gewichtsklasse. Meerdere afleveringen verdienen vijf sterren. Dat is dan stoppen op een hoogtepunt.