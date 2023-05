Oeganda voert omstreden lgbti-wet in

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft de omstreden lgbti-wetgeving uitgevaardigd. Daarin zijn zware straffen opgenomen voor homoseksuele relaties en het zogenaamde ‘promoten’ van homoseksualiteit.

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft maandag een zeer strenge anti-lgbti-wet definitief aangenomen. ‘Medeplichtigheid’ aan ‘lgbti-praktijken’ wordt verboden, wat onder meer betekent dat lgbti’ers geen medische zorg krijgen en geen huis kunnen huren. In het ergste geval geldt de doodstraf, als iemand seks heeft met een minderjarige persoon van hetzelfde geslacht of als de ‘dader’ hiv-positief is. Ook het ‘bevorderen van’ en ‘aanzetten tot’ homoseksualiteit is voortaan strafbaar. Er kan tot twintig jaar cel op staan.

De stemming van het wetsontwerp in het Oegandese parlement op 21 maart veroorzaakte internationale verontwaardiging. Museveni stuurde de wet daarna eind april terug met voorstellen om hem op punten te versoepelen. Er was onder meer de suggestie om te preciseren dat homoseksueel zijn op zich geen misdaad is, maar dat alleen de seksuele relaties dat zijn.

‘Westerse lgbti-agenda’

In een nauwelijks gewijzigde en begin mei bijna unaniem gestemde versie namen de parlementsleden in de tekst op dat ‘een persoon van wie vermoed wordt of die ervan verdacht wordt dat hij homoseksueel is, en die geen seksuele daad heeft gesteld met een andere persoon van hetzelfde geslacht, geen homoseksueel delict pleegt’.

President Museveni voert de nieuwe anti-lgbti-wet in omdat hij homoseksualiteit ‘niet vindt passen’ bij de Oegandese cultuur. Hij beschuldigt westerse landen daarnaast van het uitvoeren van een lgbti-agenda en het ‘opleggen van hun praktijken aan andere mensen’.

Mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Naties hadden het initieel goedgekeurde wetsontwerp al fors bekritiseerd. Verschillende landen waarschuwden dat de wet gevolgen kan hebben voor financiële steun aan Oeganda. Het Witte Huis dreigde met ‘economische gevolgen’. Ook bedrijven die investeren in Oeganda tekenden protest aan.

