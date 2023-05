Gefrustreerde Rothschilds willen af van pottenkijkers

In de achterkamers van de Rue Balzac in Parijs zal eind ­vorige week een diepe zucht van opluchtingweerklonken hebben. Daar keek bestuursvoorzitter Alexandre Rothschild de kleine ­minderheids­aandeelhouders van zijn ­privébank Rothschild & co. wellicht voor de laatste keer in de ogen. Ten vroegste in juni plannen de Rothschilds hun bank met een miljardenbod van de Parijse aandelenbeurs te ­halen. Die beursexit wordt mee gefinancierd door de zeer vermogende Franse families achter ­bedrijven als Peugeot, Chanel en Dassault, die op dat ­moment mee in het kapitaal zouden stappen.