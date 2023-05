Incident tijdens verkiezingsfeest voor Erdogan in Heusden-Zolder

Tijdens een overwinningsfeest voor Erdogan in Heusden-Zolder heeft een bestuurder zondagavond geprobeerd om in te rijden op twee politieagenten.

Het feest voor de overwinning van Erdogan was zondagavond al in volle gang op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder, toen een BMW 3 Cabrio met een hoge snelheid op de menigte af reed en afweek in de richting van twee agenten die het verkeer aan het regelen waren. Zij konden op tijd wegspringen. De chauffeur, een 21-jarige man uit Heusden-Zolder, is gearresteerd.

‘De jongeman was even verderop vertrokken en reed met hoge snelheid richting de agenten van de politie Heusden-Zolder, die de straat aan het afsluiten waren voor het doorkomende verkeer’, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg. ‘De agenten hebben hem nog aangemaand om te vertragen, maar daarna zou hij nog gas hebben bijgegeven. Gelukkig konden ze op tijd wegspringen.’

Lees ook