Vlaanderen vereenvoudigt regelgeving voor zwemzones in openlucht

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd waardoor gemeentes makkelijker zwemplekken kunnen inrichten in de openlucht.

De voorwaarden om in de milieuvergunningsregelgeving (VLAREM) erkend te worden als zwemzone worden versoepeld. En aantal voorwaarden, zoals het voorzien van blustoestellen, stortbaden en sanitair, worden afgeschaft. Vereisten voor de bodem, zoals de bedekking met zand en de maximale hellingsgraad, verdwijnen.

Op die manier wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ‘zwemmen in open water mogelijk maken op een veelvoud van plaatsen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen en een snelweg naar verdrinkingen te organiseren’.

Er moet wel nog een test van de waterkwaliteit gebeuren, net als een risicobeoordeling door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook zal elke zwemzone een reddingsboei moeten hebben.

‘Ik vond het een gemiste kans’

Het was Vlaams Parlementslid en schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe (Open VLD) die een voorstel van decreet had ingediend en steun kreeg van Demir. ‘Het beperkte aantal zwemplekken in de openlucht is tot nu toe zeer strikt gereglementeerd, met bijzondere voorwaarden die ertoe leiden dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen’, aldus De Vroe. ‘Ik vond het al langer een gemiste kans dat er in zoveel vijvers, waterlopen en meren niet gezwommen mocht worden en als schepen botste ik op een resem regels die dit verhinderden.’

