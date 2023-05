Socialisten van premier Pedro Sánchez boeken verlies bij Spaanse verkiezingen

De socialistische partij (PSOE) van de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zondag verlies geboekt bij de regionale en lokale verkiezingen. De rechtse Partido Popular (PP) verzamelde de meeste stemmen, maar ook het radicaal-rechtse Vox ging erop vooruit.

De PP van Alberto Núñez Feijóo zou, met meer dan 98,5 procent van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen geteld, landelijk uitkomen op goed 31,5 procent, tegenover iets meer dan 28 procent voor de PSOE. Vox zou forse winst boeken ten opzichte van vier jaar geleden en eindigen met ruim 7 procent van de stemmen.

In vier van de vijf grootste steden van het land zou de PP in de toekomst de burgemeester kunnen leveren. In Madrid en Malaga is dat met een absolute meerderheid, in Sevilla en Valencia met de hulp van Vox. In Barcelona is de overwinning voor de voormalige burgemeester en onafhankelijke kandidaat, Xavier Trias.

Volgens Spaanse media zouden de socialisten bovendien verschillende regio’s hebben verloren die ze in handen hadden. Dat is onder meer het geval voor de regio Valencia. Tegelijk ziet het ernaar uit dat de PP in weinig regio’s een absolute meerderheid heeft. De partij zal daardoor in een aantal gebieden moeten samenwerken met de rechtse conservatieve partij Vox. Belangrijke uitzondering is de regio waar Madrid in valt, waar de verwachting is dat regiopresident Isabel Diaz Ayuso met een absolute meerderheid herkozen is.

‘Eerste stap richting nieuwe politieke cyclus’

‘Een eerste stap richting een nieuwe politieke cyclus die we in de komende maanden zullen opstarten’, reageerde Feijóo intussen, alluderend op de parlementsverkiezingen van eind dit jaar. ‘We hebben eerlijk, democratisch gewonnen. (...) We hebben overal een uitzonderlijk resultaat neergezet.’ De politicus sprak een menigte toe vanaf het balkon van de partijzetel in het centrum van Madrid. Zijn rivaal Sánchez heeft voorlopig nog niet van zich laten horen na de nederlaag van zijn partij.

Alles samen waren zo’n 36,6 miljoen mensen opgeroepen om hun stem uit te brengen. Alle lokale besturen en twaalf van de zeventien machtige regioparlementen lagen in de weegschaal. Vooraf was al voorspeld dat de uitslag wellicht zou neerkomen op een verschuiving naar rechts. De regionale en lokale verkiezingen worden gezien als een generale repetitie voor de parlementsverkiezingen later dit jaar, waarvan de exacte datum nog niet bekend is.

