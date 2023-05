‘Vijftien klapzoenen’ geselecteerd voor Theaterfestival in Brussel

In september strijkt het Theaterfestival in Brussel neer. Van opwindende duetten tot theatrale mindfucks: deze vijftien voorstellingen haalden de selectie.

Het jaar van de verzoening, zo doopt de vakjury van het Theaterfestival het afgelopen seizoen. De acht experts, met daarbij ook De Standaard-recensente Charlotte De Somviele en chef cultuur en media Filip Tielens, zagen de podiumkunsten weer draaien als vanouds. De toeschouwers en vooral de premières naderden de aantallen van vóór de coronacrisis. Maar verzoening is ook een thematische lijn in het juryrapport: tegenover hun publiek verkozen de makers zorg boven confrontatie.

De jury noteerde minder uitschieters tijdens de voorbije jaargang, ze weerhield wel vijftien ‘klapzoenen’ of voorstellingen die het seizoen hebben gekleurd. Het zijn niet de grote stadstheaters die de selectie domineren, wel grote thema’s zoals seksualiteit en ecologie.

In die eerste categorie passen Vake Poes; of hoe God verdween, Lisaboa Houbrechts’ opera over pedofilie in de kerk, en het repertoirestuk Voorjaarsontwaken, waarin de jonge acteurs van Wolf Wolf met de visitekaartjes strooien. Dries Verhoeven gunt je met zijn voyeuristische performance The Narcosexuals een inkijk in de wereld van chemseks.

De planetaire bezorgdheid nam het voorbije seizoen inventieve vormen aan. Laika en Sien Vanmaele serveren in Zeemaal een meergangendiner én een smaakvolle voorstelling. De Bleke Baron van Kopergietery verpakt hete kwesties als migratie en klimaat ‘in het vlotte inpakpapier van een kinderfabel’. Een leuk avondje uit, de tweede jeugdvoorstelling in de selectie, belooft dan weer onbezorgde fun, maar met een addertje. Jetse Batelaan en Theater Artemis maakten ‘een grappige en gelaagde voorstelling’ voor jong en oud.

What Remains. Foto: Kurt Van der Elst

Generaties verenigd

De vakjury zag de intergenerationele ontmoeting zelfs tot het podium reiken. Met tien dansers van 7 tot 77 jaar creëerde Zoë Demoustier voor What Remains ‘de perfecte familietrip’. Ook in Analoog, een duet van Willem de Wolf (61) en Louis Janssens (27), leest de jury ‘een voorstelling die generaties niet tegenover elkaar zet, maar toont hoeveel potentieel er in verzoening zit’.

In haar selectie komen wel meer duo’s terug. Performers Cherish Menzo en Camilo Mejía Cortés bevrijden in Darkmatter het (zwarte) lichaam van opgelegde percepties. Two. is not a solo van Lisa Verbelen en muzikant Hendrik Lasure heet ‘het opwindendste theaterconcert van het jaar’. En over zoenen gesproken: Laura van Dolron neemt in De uitnodiging haar nieuwe geliefde mee op het podium.

Op het Theaterfestival is verder ook circus vertegenwoordigd. Piet Van Dycke en het gezelschap Circumstances krijgen je met hun spannende Exit op het puntje van je stoel. Bewegingskunstenaar Alexander Vanthournhout neemt een gigantische hamer ter hand in zijn even elegante als gevaarlijke solo VanThorhout.

Ten slotte bevat het programma nog bijzonder danstheater: KVS-gezicht Alesandra Seutin versmelt in Mimi’s Shebeen intuïtief verhalen van ballingschap en immigratie met choreografie en poëzie. Berlin heeft het op je hoofd gemunt: in de ‘mindfuck’ The making of Berlin laat het gezelschap je heerlijk verdwalen in een doolhof aan plotwendingen.

Het TheaterFestival vindt plaats van 7 tot 17 september op verschillende locaties in Brussel.