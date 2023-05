Bootje met toeristen zinkt op Lago Maggiore: 3 doden en 1 vermiste

Een gehuurd bootje met 25 toeristen aan boord is gisterenavond gekapseisd op Lago Maggiore, een meer in het noorden van Italië. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak.

Omstreeks zeven uur gisterenavond ging het mis aan boord van een gehuurd bootje voor toeristen. Door het slechte weer kapseisde het vaartuig ter hoogte van Lisanza en kwamen de 25 opvarenden in het water terecht. Het lukte de meerderheid van de drenkelingen om zichzelf in veiligheid te brengen: ze geraakten zwemmend terug aan land of werden opgepikt door andere bootjes. Drie personen overleefden het ongeval echter niet. Er wordt nog gezocht naar één vermiste. Zo berichten Italiaanse media.

De gerechtelijke instanties van het nabijgelegen stadje Busto Arsizio zijn een onderzoek gestart. De weersomstandigheden waren niet goed. Vermoed wordt dat een heftige windstoot de oorzaak is van het ongeval. Maar het onderzoek zal ook moeten uitwijzen of het bootje met wellicht Italianen, Engelsen en Israëli’s aan boord niet vroeger had moeten terugkeren.

De weersomstandigheden, met onder meer zware regenval, en de duisternis maakten er geen gemakkelijke reddingsoperatie van. Volgens de gouverneur van de regio Lombardije, Attilio Fontana, hielpen duikers van de brandweer van Milaan, naast de kustwacht en ondersteuning vanuit de lucht. De zoektocht naar de vermiste gaat vandaag verder.

