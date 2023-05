Blije gezichten in de Brusselse gemeente Schaarbeek, waar aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip ­Erdogan (AKP) zijn zoveelste herverkiezing vierden. In ons land is de steun voor Erdogan groot. In de eerste ronde had hij al 72 procent van de stemmende Turken in België achter zich gekregen.