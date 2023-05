Van galajurken met teenslippers tot een hele modeshow: filmfestival van Cannes krijgt allures van modeweek

Naast de films wordt elk jaar reikhalzend uitgekeken naar de mode tijdens het filmfestival van Cannes. Met Donatella Versace, die besloot haar laatste collab met Dua Lipa tijdens het festival voor te stellen, krijgt het steeds meer de allures van een heuse modeweek.

‘Waarom Cannes? Simpel. Het is the place to be’, reageerde Donatella Versace op de vraag waarom ze de collectie die ze samen met zangeres Dua Lipa ontwierp tijdens in Cannes voorstelde. Tussen de filmpremières door debuteerde het duo met ‘La Vacanza’, een collectie die de ‘klassieke codes van het huis wil vertalen naar een volgende generatie’. Strakke driekwartsbroeken en felle prints gecombineerd met pastelkleuren moesten aanwezigen overtuigen ter plekke hun favoriete silhouetten aan te schaffen.

Cannes gaat al langer niet meer enkel om films, aldus Versace: ‘Het gaat om de cultuur; de actrices, de sixties, de glamour. Het is gewoon logisch dat die twee dingen (het filmfestival en mode, red.) samengaan.

Foto: Catwalkpictures

Foto: Catwalkpictures

Dua Lipa en Donatella Versace groeten het publiek in Cannes. Foto: catwalkpictures

Het laat vooral ook zien hoe belangrijk het filmfestival aan de Franse rivièra is geworden voor de modewereld. Met een aantal grote blockbusters- zoals de laatste Indiana Jones- de voorstelling van een couturelijn van juwelenmerk Chopard en een exclusief verjaardagsfeestje van Naomi Campbel was het festival voor heel wat sterren hét moment om een modestatement te maken. Een aantal van de meest opvallende looks:

Elsa Hosk verscheen voor de voorstelling La Passion De Dodin Bouffant in een jurk uit de laatste couturecollectie van Nederlands ontwerpersduo Viktor en Rolf. Het was de eerste keer dat de jurk op de rode loper verscheen. Foto: AFP

Natalie Portman in een herwerkte versie van de beroemde Dior-jurk, die Christian Dior zelf nog tekende voor zijn wintercollectie voor 1949-1950 Foto: Getty

Online waren de meningen verdeeld over de jurk: het originele exemplaar - dat te bezichtigen is in het New-Yorkse Met-museum- is veel gedetailleerder. Dat betekent heel wat meer uren aan handwerk (een afweging die huidig ontwerpster Chiuri ook gemaakt zal hebben). Het deed fans van het huis de vraag opwerpen of de jurk het origineel wel eer aandeed. Foto: EPA-EFE

Model Irina Shayk in Mowalola. Foto: AFP

Irina Shayk in Mowalola. Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

Gigi Hadid in een creatie van Zac Posen. Foto: AFP

Gigi Hadid. Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

Naomi Campbell, die haar 53ste verjaardag vierde tijdens het filmfestival, gooide hoge ogen in een rood-roze creatie van Valentino. Foto: REUTERS