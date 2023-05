Erdogan eist verkiezingsoverwinning op, tegenkandidaat spreekt van ‘oneerlijke verkiezing’

De Turkse president Recep Tayyip ­Erdogan (AKP) eist de overwinning op in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Erdogan sprak op een bus in Istanbul zijn aanhangers toe. Hij bedankte iedereen die voor hem had gestemd en zei dat ze hem de verantwoordelijkheid hadden gegeven om nog eens vijf jaar Turkije te leiden. ‘De enige winnaar is Turkije’, zei hij.

Met 97 procent van de stemmen geteld staat Erdogan met 52.21 procent aan de leiding. Oppositiekandidaat ­Kemal Kilicdaroglu (CHP) volgt op 47,79 procent. Na 21 jaar blijft Erdogan dus allicht aan de macht. De Hongaarse premier Viktor Orban heeft Erdogan alvast gefeliciteerd, ook al is het resultaat nog niet officieel.

Met een verenigde ­oppositie van zes partijen onder leiding van ­Kilicdaroglu leek de kans op een machtswissel reëler dan ooit. Maar de steun voor ­Erdogan blijft groot in het Anatolische hartland. Kilicdaroglu moest ook strijden met ongelijke wapens. De voorbije twintig jaar trok Erdogans partij de media, de rechterlijke macht en andere staatsinstituten naar zich toe.

In de eerste ronde op 15 mei had Erdogan net geen meerderheid binnengehaald. Daarom volgde een tweede ronde tussen hem en Kilicdaroglu. Die heeft tijdens een persconferentie ondertussen zijn nederlaag toegegeven, al was dat niet van harte: ‘Dit waren de meest oneerlijke verkiezingen in Turkije in jaren’, zei de 74-jarige oppositieleider in Ankara. Hij zei dat hij zijn strijd voor democratie in Turkije voortzet en vroeg zijn aanhangers hem daarin bij te staan.

Foto: REUTERS

Op straat vieren aanhangers van Erdogan ondertussen de overwinning. Het feit dat tientallen miljoenen Turken op Kiliçdaroglu gestemd hebben, bewees volgens de man zelf ‘dat het volk wil dat de huidige autoritaire regering wordt veranderd’. Volgens de politicus staat Turkije veel problemen te wachten.

