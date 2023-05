Racing Genk legt titelstrijd helemaal open met 1-3 zege in Brugge

Racing Genk heeft zondagavond op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de Champions’ Play-off met 1-3 gewonnen op het veld van uittredend landskampioen Club Brugge.

Door de Genkse zege naderen de Limburgers met 45 punten in de stand tot op één punt van Union (46 punten) en leider Antwerp (46) en dat met nog slechts één speeldag te gaan in de Jupiler Pro League. Volgende week zondag (18u30) valt de beslissing. Dan ontvangt KRC Genk leider Antwerp, terwijl Union gastheer speelt voor Club Brugge, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft.

Antwerp kon zich eerder op zondag mits winst tegen eerste achtervolger Union voor het eerst in 66 jaar tot landskampioen kronen, maar door het 1-1 gelijkspel tussen beide teams op de Bosuil kreeg Club tegen Genk plots een heel andere dimensie. Mits een Genkse zege in het Jan Breydelstadion kwamen de Limburgers immers terug tot op één punt van de leiders en konden ze zich weer helemaal mengen in het titeldebat. Meer dan één uitgespeelde kans had Genk in de eerste helft niet nodig om tegen de Brugse noodploeg, met onder meer Antonio Nusa en Romeo Vermant aan de aftrap, op voorsprong te klimmen. Joseph Paintsil trapte na twaalf minuten de openingstreffer feilloos binnen: 0-1.

Blauw-zwart knokte zich gaandeweg steeds meer in de wedstrijd en net voorbij het halfuur zorgde Hans Vanaken met een rake kopbal voor de verdiende gelijkmaker: 1-1. Met een gelijkspel zou Genk uit de titelrace geslagen worden en met de rug tegen de muur zorgden Patrik Hrosovsky en uitblinker Paintsil in de slotfase voor de 1-3 voorsprong. Diep in de toegevoegde tijd leek Mats Rits nog voor de 2-3 te zorgen, maar zijn treffer werd na een ingreep van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Niet dat het nog iets uitmaakte.

Op één speeldag voor het einde zijn er nog drie titelkandidaten. Het is nog niet vaak spannender geweest in de hoogste divisie van het Belgische voetbal.

CLUB BRUGGE - KRC GENK 1-3

Doelpunten: 64’ Hans Vanaken; 12’ Joseph Paintsil, 82’ Patrik Hrosovsky, ‘86 Joseph Paintsil

