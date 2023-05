Primoz Roglic rekent af met zijn lot, Mark Cavendish wint slotrit

Zijn carrière dreigde voor altijd tot zijn Tournederlaag van 2020 te worden herleid, maar in de Giro bewees Primoz Roglic eens te meer dat geen enkele tegenslag hem klein krijgt.

Met een sprintzege van Mark Cavendish viel aan de Keizerlijke Fora in Rome het doek over de Ronde van Italië. Een 106de editie die gedoemd leek om snel in de nevelen van de geschiedenis te verdwijnen, maar op de allerlaatste berg alsnog een film opleverde die zal bijblijven. Een omwenteling in de halve klimtijdrit op de voorlaatste dag, zoals in de Tour 2020: het was voor de parcoursbouwers het gedroomde scenario.

Dat uitgerekend Primoz Roglic de rollen van die memorabele dag op La Planche des Belles Filles wist om te draaien, gaf de plotwending een bijkomende laag. Het paste ook perfect binnen de betere Girotraditie, waarbij nu al voor de vijfde keer in acht jaar de roze trui in het slotweekend nog van schouders wisselde.

Nochtans leek Roglic ook in deze Giro weer tot zijn eeuwige lot veroordeeld. Vier van zijn zeven voorziene ploegmaats haalden niet eens de Grande Partenza. In de openingstijdrit kreeg hij meteen een pak slaag van zijn gedoodverfde opponent Remco Evenepoel. Op dag 5 ging hij vervolgens een eerste keer tegen de grond. Midden de tweede week was het opnieuw prijs, met nu niet alleen schaafwonden maar ook een serieuze impact op zijn heup.

Hoofd van graniet

Vallen en weer opstaan: zijn parcours in Italië weerspiegelde zijn sportieve carrière. Toen hij er nog van droomde om de beste schansspringer ter wereld te worden, diende Roglic (33) terug te knokken na een doodsmak na een sprong in Planica, in de Julische Alpen waar hij zestien jaar later de Giro naar zich toe zou trekken.

Na aanslepende knieproblemen en uitblijvende topresultaten heroriënteerde hij in 2012, op zijn 22ste, zijn carrière naar de wielersport. Door die late instap zou hij nooit de beste stuurman worden en al te vaak het asfalt kussen, zoals in de twee jongste Rondes van Frankrijk. De zware val in de Vuelta vorig najaar leek de klap te veel.

Aan het eind van het jaar vertelde Roglic dat hij na de Vuelta erg diep had gezeten. Zijn schouder was geopereerd, hij was weken uit roulatie geweest. Maar uiteindelijk bleek zijn hoofd ook nu weer van graniet. Waar zijn voorbereiding op de Giro een race tegen de klok leek te worden, vierde hij begin maart in Tirreno-Adriatico vroeger dan voorzien zijn wederoptreden. Om meteen een waarschuwingsschot af te vuren (drie ritzeges plus eindwinst) en daarna ook in de Ronde van Catalonië iedereen, inclusief Evenepoel, het nakijken te geven.

Sloveense stadionsfeer

Hoe de wedstrijd was verlopen zonder die andere dramatische wending, de exit van Evenepoel, zal altijd een asterisk bij de Giro 2023 blijven. Roglic was de eerste van de favorieten die initiatief toonde, op een klimmetje in rit 8 waar Evenepoel een eerste, toen nog onverklaarbaar, barstje toonde. Daarna leek de Sloveen er vooral alles aan te doen om níet in het roze aan de slottijdrit te moeten beginnen. Hoewel Jumbo-Visma als enige team naast Bahrain Victorious voltallig bleef, werd dat voordeel niet één keer tactisch uitgespeeld.

Gehuld in het roze gaf Roglic toe dat hij met de naweeën van de val op zijn heup had geworsteld, maar dag na dag beterschap had gevoeld. Bovendien wist hij uit ervaring dat de laatste tijdrit de doorslag zou geven. De Monte Lussari, met pieken tot 22 procent en in een Sloveense stadionsfeer, was een klim die de explosieve springveer met zijn koffiemolentje beter lag dan de zwaarder gebouwde en groter stampende rouleur Geraint Thomas.

Het roze zou ook niet feller hebben geblonken mocht de Welshman het pleit in zijn voordeel hebben beslecht. Thomas schitterde zo mogelijk nog meer door passiviteit. Na zijn enige demarrage in zowat 3.300 kilometer, vrijdag op 400 meter van de finish op de Tre Cime di Lavaredo, bedacht hij dat hij van te ver was aangegaan, want Roglic had hem nog gecounterd. De Ineos Grenadiers maakten tactisch ook geen moment gebruik van de hoge rangschikking van Thymen Arensman en Laurens De Plus.

De enige keer dat Thomas de voorbije drie weken Roglic bergop op achterstand kon fietsen, was dinsdag op de Monte Bondone. Een actie die er pas kwam nadat João Almeida de aanvalstrom had geluid en Thomas zo bij Roglic een teken van zwakte kon ontwaren. Thomas liet na om de Sloveen sneller na zijn val op de proef te stellen, toen zijn heup hem nog meer parten speelde. Misschien was de ex-Tourwinnaar dan op zijn 37ste de oudste Girowinnaar ooit geworden en niet op 14 seconden gestrand – alleen in 1948 (11 seconden), 1974 (12) en 1955 (13) was het verschil nog kleiner.

Gele droom

De grootste verdienste van Roglic is dat hij ook nu nooit de hoop opgaf en te allen tijde koelbloedig bleef. Dat hij zelfs in de tijdrit nog eens tegenspoed moest overwinnen – zijn ketting liep af – riep even het doemscenario van La Planche des Belles Filles op, maar stond tegelijk ten overvloede symbool voor zijn onverzettelijkheid.

En zo ontsnapte de eindzege alsnog de Ineos Grenadiers, die vorig jaar ook al op de voorlaatste dag met Richard Carapaz het roze uit handen gaven aan Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Voor Jumbo-Visma is het de eerste zege in de Giro, nadat ze vorig jaar in de Tour met Jonas Vingegaard de opperste glorie proefden.

Roglic is toen in de pikorde door de Deen voorbijgestoken. Weinigen ook die geloven dat de Sloveen – op zijn palmares staan ook drie Vuelta’s – zijn trilogie van grote ronden ooit nog zal vervolmaken. Maar zelf heeft Roglic zijn Tourdroom nog niet uit zijn hoofd gezet. Die gele graal veroveren zou pas de ultieme overwinning zijn op zijn lot.

