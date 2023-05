Water aan Rialtobrug in Venetië kleurt fluogroen

Foto: via REUTERS

Het water van het Canal Grande in Venetië is in de buurt van de Rialtobrug fluogroen geworden. De autoriteiten zijn op zoek naar de oorzaak.

Het milieuagentschap van de regio heeft stalen ontvangen van het water en probeert de stof te identificeren die het water groen kleurt. Het bestuur van Venetië heeft een spoedvergadering met de politiediensten bijeengeroepen om uit te zoeken wat er gebeurd is.

Het incident doet denken aan voorgaande acties van milieuactivisten. Zo werd het water van de Trevifontein onlangs zwart gekleurd. Met de actie aan de toeristische trekpleister in het centrum van de Italiaanse hoofdstad eisten de leden van de groep Ultima Generazione (laatste generatie) ‘een onmiddellijke stopzetting van de subsidies voor alle fossiele brandstoffen’. Maar in tegenstelling tot vorige acties heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist voor wat er in Venetië is gebeurd.

Het is niet de eerste keer dat het Canal Grande groen kleurt. Kunstenaar Nicolas Garcia Uriburu was de eerste die de stunt uithaalde, in 1968. Tijdens de Biennale liet hij het kanaal fluorescerend oplichten, ook toen al om de aandacht te vestigen op het milieu.

Zondag vindt in Venetië de regatta Vogolonga plaats, met roeiboten, kano’s en gondels. Het evenement werd in 1974 in het leven geroepen als protest tegen de motorboten.

