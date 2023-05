Lavrov waarschuwt voor het sturen van F-16’s naar Oekraïne

Het Westen ‘speelt met vuur’ als het F-16-gevechtsvliegtuigen gaat leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zondag gezegd in een interview met de Russische televisie. Hij spreekt over een ‘onaanvaardbare escalatie’.

De Amerikaanse president Joe Biden zette recentelijk het licht op groen voor de opleiding van Oekraïense piloten op F-16. Nederland en Denemarken beslisten dat ze een Europese coalitie zullen leiden voor die opleiding, met daarbij ook België als deelnemend land.

‘Dat is spelen met vuur, dat lijdt geen enkele twijfel’, aldus Lavrov in het interview waarvan een fragment gepost werd op de sociale media van de journalist die de buitenlandminister ondervroeg. ‘Het is een onaanvaardbare escalatie’ onder leiding van Washington, Londen en ‘hun satellieten binnen de EU die Rusland willen verzwakken.’

Lavrov is lang niet de eerste prominente Rus die waarschuwt voor de levering van F-16’s. Ook zijn adjunct, Alexander Grushko, noemde het al ‘een kolossaal risico’. Zulke waarschuwingen uitten de Russen het afgelopen jaar al bij elke beslissing om zware westerse wapens aan de Oekraïners te leveren, zoals ook de Leopard II-tanks of het Amerikaanse Patriot-luchtafweersysteem.

In een interview met de BBC zegt de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Andrej Kelin, dat zijn land ‘enorm veel middelen’ heeft en ‘nog ernstig moet beginnen te handelen’. Volgens hem duurt de oorlog langer door de westerse hulp. ‘Vroeg of laat zal deze escalatie een nieuwe dimensie krijgen die we niet nodig hebben en niet willen. We kunnen morgen vrede sluiten.’

Ironisch genoeg houdt Rusland naast al die waarschuwingen tegelijk ook vast aan de boodschap dat de wapenleveringen geen impact zouden hebben op het slagveld, en dat ze de koers van de ‘speciale militaire operatie’ niet zouden beïnvloeden.

