Antwerpse droom wordt drama: Union krijgt met z’n tienen de Bosuil stil

Geen titelfeest in Deurne-Noord. Een verbeten Union vocht vanuit een verloren positie terug en hield in een daverende Bosuil Antwerp in bedwang. ‘The Great Old’ is niet uitgeteld voor de landstitel, maar moet volgende week nog stevig aan de bak.

Union leek klaar om afgemaakt te worden: het stond nog met slechts tien spelers op het veld (na rood voor Senne Lynen), keek tegen een 1-0-achterstand aan en had nog geen deftige kans bij elkaar gevoetbald. Toch slaagden de Brusselaars erin om vanuit die verloren positie in een kolkende Bosuil terug te slaan, de gelijkmaker af te dwingen en Antwerp zo op te zadelen met een knoert van een kater.

De kopjes gingen na het laatste fluitsignaal naar beneden bij Toby Alderweireld en co. Balend verlieten ze het terrein, beseffend dat ze net de eerste gouden kans op de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis hadden laten liggen. De rood-witte mensenzee – de Bosuil had twee keer gevuld kunnen worden met enthousiaste Antwerp-supporters – die zich de hele middag schor had geschreeuwd, droop ontgoocheld af. The Great Old is nog niet uitgeteld, maar moet nu volgende week op bezoek bij Racing Genk zwaar aan de bak.

De Limburgers kunnen in principe zelf de titel nog veroveren, als ze straks Club Brugge verslaan en volgend weekend op de slotspeeldag Antwerp kloppen. Tegelijk moeten ze hopen dat Union thuis niet wint tegen Club Brugge. Doen de Brusselaars dat in het eigen Dudenpark wel en laat Antwerp punten liggen, dan gaat de landstitel alsnog richting Vorst. Geen Unionist die dat omstreeks 15.15 uur had durven te dromen.

Ideaal scenario

De middag was allesbehalve zonnig begonnen voor de Brusselaars: ze moesten het in dé match van het jaar niet alleen zonder hun Maltees-Franse kapitein Teddy Teuma redden – die haalde zelfs het wedstrijdblad niet – ook Victor Boniface bleek licht geblesseerd, nadat hij zijn enkel had omgeslagen. Daardoor kwam Gustav Nilsson in de basis en begon de Nigeriaanse spits op de bank. Union bleef het hele seizoen gespaard van blessures, maar miste zo in moneytime twee absolute sterkhouders.

Na een wat aarzelende start sloeg in de 14de minuut de vlam plots in de pan. Senne Lynen kreeg een (lichte) duw in de rug – geen strafschop, oordeelde scheidsrechter Erik Lambrechts. Antwerp profiteerde meteen van de geboden ruimte: Stengs bereikte vanop links Vincent Janssen, die randje buitenspel de bal in één tijd voorbij Moris krulde: 1-0, het achttiende doelpunt van de Nederlander en het ideale scenario voor The Great Old.

Tegenvaller na tegenvaller

22 keer eerder was Antwerp dit seizoen al op voorsprong gekomen in de competitie, telkens won het ook die wedstrijd. Toch koesterde Union nog hoop, want het had dit seizoen al 20 punten gesprokkeld nadat het op achterstand was gekomen. Het had echter moeite om kansen af te dwingen. Het team van Mark van Bommel haalde het tempo uit de wedstrijd en schakelde over op zijn geliefde spel: terugleunen en snel uitbreken. Op het einde van de eerste helft leverde dat bijna de 2-0 op, maar Stengs vergat slecht uitverdedigen van Moris af te straffen.

Geraerts greep in, bracht aanvaller Yorbe Vertessen in voor verdediger Ismaël Kandouss en ging voorin met drie spelen. Ondanks die extra aanvallende intenties bleef de wedstrijd een vertoning die geen schoonheidsprijs verdiende, met veel balverlies en weinig uitgespeelde kansen. Het zat voor Union ook tegen: de tweede helft was amper negen minuten oud toen Siebe Van der Heyden met een schouderblessure huilend het veld moest verlaten, ook de ingevallen Vertessen moest met een blessure naar de kant.

Alsof dat nog niet genoeg was, moesten de Brusselaars ook plots met hun tienen voort: Lynen werd met rood naar de douches gestuurd na een forse tackle langs achteren op Ekkelenkamp – een streng oordeel van Lambrechts, zeker omdat hij even later Janssen, die Sykes had getorpedeerd, slechts met geel bedacht.

Eigen schuld, dikke bult

Het was wachten tot de 78ste minuut voor er nog eens enige opwinding voor doel te noteren viel: Balikwisha had de 2-0 aan de voet, maar miste onbegrijpelijk. Het zou Antwep zuur opbreken, want tien minuten voor affluiten viel er plots een Brusselse kans uit de lucht: de ingevallen Cameron Puertas zette zich door in de zestien en trapte via het been van Arthur Vermeeren binnen.

Een koude douche voor The Great Old dat ook in eigen boezem moet kijken: zelfs met een man meer op het veld ging het te weinig op zoek naar het bevrijdende doelpunt. Pas na de gelijkmaker schoot het opnieuw wakker. Kerk miste de 2-1 op een voorzet van Bataille, in de toegevoegde tijd hield Moris Avila nog van een treffer. Het bleef dus 1-1, alles wordt beslist op de slotspeeldag.

ANTWERP-UNION 1-1

Doelpunten: 14’ Janssen 1-0; 80’ Vermeeren 1-1 (own goal)

