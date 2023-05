Gros van Britten wil weer ‘dichter bij de EU’ komen

Bijna zeven jaar na het Brexit-referendum wil meer dan de helft van de Britten weer nauwere banden met de Europese Unie. Dat blijkt uit een peiling bij 10.000 Britten.

Het Verenigd Koninkrijk zou best ‘een dichtere relatie tot de Europese Unie’ nastreven. Dat is de mening van 53 procent van de Britten, gebaseerd op een bevraging bij meer dan 10.000 mensen, waarover The Guardian bericht. Die werd besteld door de pro-EU-lobbygroep ‘Best for Britain’ en uitgevoerd door het onderzoeksbureau Focaldata. Volgens de peiling zou het gros van de Britten meer toenadering tot Brussel willen zoeken. Voor 23 procent is de verhouding goed zoals die is. Slechts 14 procent wil nog meer afstand met de EU.

De onderzoekers keken ook naar de vijf regio’s die het meest pro-Brexit stemden, en zagen ook daar dat het aantal mensen dat dichter bij de EU wil komen dubbel zo hoog ligt als het aantal dat verder van Brussel weg wil bewegen. Zo stemde in Boston and Skegness, in de regio Lincolnshire, bijna 75 procent van de respondenten in 2016 voor Brexit. Vandaag zegt 40 procent er dichter bij de EU te willen komen, vergeleken met 19 procent die zegt een grotere afstand te willen.

Volgens de lobbygroep tonen de cijfers aan dat het sentiment rond Brexit is gekanteld. 63 procent van de bevraagden zei ook dat Brexit meer problemen heeft voortgebracht dan dat het het leven van de Britten beter zou hebben gemaakt.

De enquête werd dan wel uitgevoerd door een organisatie met een duidelijke pro-EU-agenda, de methodologie zou betrouwbaar zijn. Er werd gebruikgemaakt van de MRP-techniek (multilevel regression and poststratification), dat de peiling behoorlijk accuraat zou maken.

Onder premier Rishi Sunak, een vroege Brexit-supporter, zoekt het VK warmere relaties met de EU dan onder zijn voorgangers Liz Truss en Boris Johnson. De peiling zal echter dankbaar worden gebruikt door anti-Brexit-stemmen, en zal de druk ook opvoeren op Labour-oppositieleider Keir Starmer om een nog EU-vriendelijker pad te bewandelen.

