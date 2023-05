Sommige mensen kijken tijdens het aperitief al uit naar het dessert. Elke gang is slechts een verstrooiing, tot de ober de kar met geduldig en zorgvuldig gerijpte kazen binnen rolt, en de stolp er in één elegante haal afhaalt. Al het beleefde geduld in één tel beloond met een explosie van aroma en smaak. Dat dit een Giro zou worden voor dessertmensen had niemand van tevoren bedacht.