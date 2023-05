Het Chinese staatspersbureau deelde zaterdag beelden van de bijzonderste reuzenpanda in het Wolong National Nature Reserve. Op de beelden die dateren uit februari is een volledig witte panda te zien. ‘Het is, tot zo ver wij weten, de enige albinopanda ter wereld’, zegt He Tingmei, adjunct-directeur van het natuurreservaat.

De panda werd voor het eerst gespot in 2019 en is ondertussen geslachtsrijp geworden. Volgens Tingmei vertoont hij normaal gedrag: ‘Hij speelt met andere soortgenoten en doet het goed in de natuurlijke omgeving. Maar we proberen vooral te achterhalen of er nog andere albinopanda’s zijn. We doen dat onder meer door middel van videobeeldonderzoek.’