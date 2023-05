Eerste grote Chinese passagiersvliegtuig maakt commerciële maidenvlucht

Het eerste door China zelf ontwikkelde grote passagiersvliegtuig, de C919, heeft zondag zijn commerciële maidenvlucht gemaakt. Dat hebben Chinese staatsmedia gemeld.

Het toestel van vlucht MU9191 van China Eastern Airlines steeg op van de luchthaven Hongqiao in Shanghai om 10.30 lokale tijd (3.30 uur Belgische tijd), volgens staatszender CCTV. Aan boord van het vliegtuig met als bestemming van de internationale luchthaven van Peking zaten ruim 130 passagiers.

Volgens de website van de luchtvaartmaatschappij zou het vliegtuig geland zijn om ongeveer 13.10 uur lokale tijd (5.10 uur Belgische tijd).

Foto: AFP

China, dat ernaar streeft zelfvoorzienend te worden in de technologiesector, heeft zwaar geïnvesteerd in de productie van dit eerste door China ontworpen vliegtuig, dat moet concurreren met het Europese Airbus en het Amerikaanse Boeing.

Comac, dat de C919 bouwde, maakt al jaren vliegtuigen, maar was tot nu toe een kleine speler. De vliegtuigmarkt voor toestellen vanaf zo’n honderd zitplaatsen is verdeeld tussen Airbus en Boeing. Met name de Europese fabrikant Airbus is de afgelopen jaren zeer actief geweest op de Chinese markt omdat Boeing meer last had van handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en omdat de Amerikaanse fabrikant de 737 MAX-toestellen lange tijd aan de grond moest houden na twee crashes met dat type vliegtuig.

Comac ontwikkelt de C919 sinds 2008 en presenteerde in 2015 het eerste prototype van het toestel. Hoewel de C919 in China wordt gemaakt, is bouwer Comac voor veel onderdelen afhankelijk van westerse bedrijven, zoals het Amerikaanse General Electric en Honeywell en het Franse Safran.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

